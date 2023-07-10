Жители Кургана пожаловались на затопленный подвал, комаров и вонь

11 июля 2023 в 01:51 Размер текста - 17 +

По словам жильцов, вода не уходит из подвала дома (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане жильцы многоквартирного дома №114 по улице Куйбышева пожаловались на затопленный подвал, комаров и неприятный запах. Это сообщение было опубликовано на портале «Обратись». «Вода стоит в подвале, нужна „осушка“. Кругом сырость, комары и вонь на весь подъезд!» — говорится в обращении. Администрация Кургана взяла ситуацию на контроль. В ответном сообщении размещена просьба указать конкретный подъезд дома, который не был назван. В открытых источниках указано, что домом занимается компания «Новая Волна Курган». В организацию и мэрию города корреспондентом URA.RU были направлены запросы. Информация будет дополнена после получения ответа. В конце прошлого года жители одного из домов по улице Бажова в Кургане жаловались на затопленный подвал и протекающую крышу. По их словам, проблему не могут устранить уже несколько лет.

В Кургане жильцы многоквартирного дома №114 по улице Куйбышева пожаловались на затопленный подвал, комаров и неприятный запах. Это сообщение было опубликовано на портале «Обратись». «Вода стоит в подвале, нужна „осушка“. Кругом сырость, комары и вонь на весь подъезд!» — говорится в обращении. Администрация Кургана взяла ситуацию на контроль. В ответном сообщении размещена просьба указать конкретный подъезд дома, который не был назван. В открытых источниках указано, что домом занимается компания «Новая Волна Курган». В организацию и мэрию города корреспондентом URA.RU были направлены запросы. Информация будет дополнена после получения ответа. В конце прошлого года жители одного из домов по улице Бажова в Кургане жаловались на затопленный подвал и протекающую крышу. По их словам, проблему не могут устранить уже несколько лет.