10 июля 2023

Жители Кургана пожаловались на затопленный подвал, комаров и вонь

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, затопленный вход в подвал
По словам жильцов, вода не уходит из подвала дома (архивное фото) Фото:

В Кургане жильцы многоквартирного дома №114 по улице Куйбышева пожаловались на затопленный подвал, комаров и неприятный запах. Это сообщение было опубликовано на портале «Обратись».

«Вода стоит в подвале, нужна „осушка“. Кругом сырость, комары и вонь на весь подъезд!» — говорится в обращении.

Администрация Кургана взяла ситуацию на контроль. В ответном сообщении размещена просьба указать конкретный подъезд дома, который не был назван. В открытых источниках указано, что домом занимается компания «Новая Волна Курган». В организацию и мэрию города корреспондентом URA.RU были направлены запросы. Информация будет дополнена после получения ответа.

В конце прошлого года жители одного из домов по улице Бажова в Кургане жаловались на затопленный подвал и протекающую крышу. По их словам, проблему не могут устранить уже несколько лет.

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В Кургане жильцы многоквартирного дома №114 по улице Куйбышева пожаловались на затопленный подвал, комаров и неприятный запах. Это сообщение было опубликовано на портале «Обратись». «Вода стоит в подвале, нужна „осушка“. Кругом сырость, комары и вонь на весь подъезд!» — говорится в обращении. Администрация Кургана взяла ситуацию на контроль. В ответном сообщении размещена просьба указать конкретный подъезд дома, который не был назван. В открытых источниках указано, что домом занимается компания «Новая Волна Курган». В организацию и мэрию города корреспондентом URA.RU были направлены запросы. Информация будет дополнена после получения ответа. В конце прошлого года жители одного из домов по улице Бажова в Кургане жаловались на затопленный подвал и протекающую крышу. По их словам, проблему не могут устранить уже несколько лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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