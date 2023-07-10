Поставщик должен также демонтировать старые конструкции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Пуровского района (ЯНАО) планируют обновить девять остановочных павильонов в поселках Пуровск и Сывдарма. Согласно данным аукциона, размещенного на портале «Госзакупки», власти муниципалитета заплатят поставщику более пяти миллионов рублей.

«Объект закупки — постава и монтаж установочных павильонов. Место проведения работ: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Пуровск, с. Сывдарма. Цена контракта — 5 040 000 рублей. Поставщик собственными и/или привлеченными силами должен осуществить поставку и монтаж павильонов для ожидания общественного транспорта в количестве — 9 шт», — сообщается в документах аукциона.

Уточняется, что срок выполнения работ установлен до 31 августа 2023 года. Поставщик должен также произвести демонтаж старых павильонов, увезти их и подготовить основание для установки новых конструкций. Основным свойством павильона должна быть заменяемость всех модульных элементов, изготовленных из стального горячекатаного металлического профиля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) установят 18 теплых остановочных павильонов. Шесть остановок поставят в ходе реконструкции улиц Таежная и Магистральная, а на проспекте Ленинградский на местах новых павильонов уже разобрали три старые конструкции.