10 июля 2023

В ЯНАО экскаваторщик придавил рабочего ковшом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пуровском районе ЯНАО экскаваторщик придавил ковшом стропальщика из-за замерзших стекол Фото:

В Пуровском районе ЯНАО машинист экскаватора придавил стропальщика ковшом, причинив тому тяжкие телесные повреждения. За это его и мастера, допустившего нарушение техники безопасности, будут судить, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ.

«Мастер строительных работ, ответственный за соблюдение требований охраны труда и правил безопасности поручил членам бригады выполнить укладку при помощи экскаватора, не предназначенного для подъема грузов и имеющего технические неисправности. Машинист экскаватора, понимая, что из-за неисправной системы отопления в кабине через замерзшие стекла у него ограничен обзор, не остановил работу для устранения неисправности, в результате чего опустил ковш экскаватора на участок, где находился монтажник, причинив потерпевшему телесные повреждения», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Происшествие произошло 2 января на одном из месторождений. В настоящее время уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» направлено в суд.

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В Пуровском районе ЯНАО машинист экскаватора придавил стропальщика ковшом, причинив тому тяжкие телесные повреждения. За это его и мастера, допустившего нарушение техники безопасности, будут судить, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ. «Мастер строительных работ, ответственный за соблюдение требований охраны труда и правил безопасности поручил членам бригады выполнить укладку при помощи экскаватора, не предназначенного для подъема грузов и имеющего технические неисправности. Машинист экскаватора, понимая, что из-за неисправной системы отопления в кабине через замерзшие стекла у него ограничен обзор, не остановил работу для устранения неисправности, в результате чего опустил ковш экскаватора на участок, где находился монтажник, причинив потерпевшему телесные повреждения», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Происшествие произошло 2 января на одном из месторождений. В настоящее время уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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