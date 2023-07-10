В ЯНАО экскаваторщик придавил рабочего ковшом

В Пуровском районе ЯНАО экскаваторщик придавил ковшом стропальщика из-за замерзших стекол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пуровском районе ЯНАО машинист экскаватора придавил стропальщика ковшом, причинив тому тяжкие телесные повреждения. За это его и мастера, допустившего нарушение техники безопасности, будут судить, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ.

«Мастер строительных работ, ответственный за соблюдение требований охраны труда и правил безопасности поручил членам бригады выполнить укладку при помощи экскаватора, не предназначенного для подъема грузов и имеющего технические неисправности. Машинист экскаватора, понимая, что из-за неисправной системы отопления в кабине через замерзшие стекла у него ограничен обзор, не остановил работу для устранения неисправности, в результате чего опустил ковш экскаватора на участок, где находился монтажник, причинив потерпевшему телесные повреждения», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Происшествие произошло 2 января на одном из месторождений. В настоящее время уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» направлено в суд.