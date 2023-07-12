Сбежавшего в Германию курганского оппозиционера судят по новому уголовному делу

Алексей Шварц обвиняется в размещении видеороликов, дискредитирующих армию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд рассматривает новое уголовное дело в отношении бывшего оппозиционера Алексея Шварца, который сейчас проживает заграницей. Информация размещена в картотеке суда. По данным источника URA.RU, Шварц обвиняется в размещении видеороликов, содержание которых дискредитирует армию.

«Шварц размещал в своем telegram-канале видео, которые по версии следствия дискредитируют армию», — сообщил источник, близкий к силовым структурам. В картотеке суда в перечне статей указана ст. 207.3 ч.2 п.д УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ». 11 июля дело передано на рассмотрение судье.

На просьбу URA.RU прокомментировать информацию Алексей Шварц ответил, что ему не известно об уголовном деле. От других комментариев он отказался.

Ранее URA.RU писало, Алексей Шварц был координатором курганского штаба Алексея Навального («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов). В 2021 году курганца обвинили в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров, а позже объявили в розыск. В соцсетях Шварц писал, что находится в Германии. В 2022 году телеведущего Владимира Соловьева заинтересовал бывший курганский оппозиционер Алексей Шварц, которого правительство Баварии пригласило на встречу. В ответ на пост телеведущего Шварц попросил его не завидовать.