Депутат ГД от ЯНАО озвучил список нерешенных проблем коренных народов Севера

Погорелый на круглом столе обсудил проблемы коренных народов Севера

13 июля 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

Погорелый считает, что необходимо повысить уровень информирования граждан о мерах поддержки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы от Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Погорелый назвал ряд проблем коренных народов Севера, которые остаются нерешенными. Эти вопросы обсуждались на круглом столе, посвященном правовому положению КМНС. «Принял участие в круглом столе, посвященном правовому положению коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ряд проблемных вопросов остается — длительность процедуры включения в реестр, реализация прав на охоту и рыбалку, цифровое неравенство», — написал депутат в своем telegram-канале. Также Погорелый выделил среди проблем КМНС вопросы возвращения граждан в стойбище после оказания врачебной помощи. Он считает, что необходимо повысить уровень доступности услуг по получению разрешительных документов и информирования о мерах поддержки. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый обсудил проблемы КМНС в комитете по делам национальностей. Были подняты вопросы обучения детей из кочевых семей, реализация права коренного населения на охоту и традиционное рыболовство.

Депутат Госдумы от Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Погорелый назвал ряд проблем коренных народов Севера, которые остаются нерешенными. Эти вопросы обсуждались на круглом столе, посвященном правовому положению КМНС. «Принял участие в круглом столе, посвященном правовому положению коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ряд проблемных вопросов остается — длительность процедуры включения в реестр, реализация прав на охоту и рыбалку, цифровое неравенство», — написал депутат в своем telegram-канале. Также Погорелый выделил среди проблем КМНС вопросы возвращения граждан в стойбище после оказания врачебной помощи. Он считает, что необходимо повысить уровень доступности услуг по получению разрешительных документов и информирования о мерах поддержки. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый обсудил проблемы КМНС в комитете по делам национальностей. Были подняты вопросы обучения детей из кочевых семей, реализация права коренного населения на охоту и традиционное рыболовство.