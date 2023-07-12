12 июля 2023
11 июля 2023

Депутат ГД от ЯНАО озвучил список нерешенных проблем коренных народов Севера

Погорелый на круглом столе обсудил проблемы коренных народов Севера
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, погорелый дмитрий
Погорелый считает, что необходимо повысить уровень информирования граждан о мерах поддержки Фото:

Депутат Госдумы от Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Погорелый назвал ряд проблем коренных народов Севера, которые остаются нерешенными. Эти вопросы обсуждались на круглом столе, посвященном правовому положению КМНС.

«Принял участие в круглом столе, посвященном правовому положению коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ряд проблемных вопросов остается — длительность процедуры включения в реестр, реализация прав на охоту и рыбалку, цифровое неравенство», — написал депутат в своем telegram-канале.

Также Погорелый выделил среди проблем КМНС вопросы возвращения граждан в стойбище после оказания врачебной помощи. Он считает, что необходимо повысить уровень доступности услуг по получению разрешительных документов и информирования о мерах поддержки.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый обсудил проблемы КМНС в комитете по делам национальностей. Были подняты вопросы обучения детей из кочевых семей, реализация права коренного населения на охоту и традиционное рыболовство.

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Депутат Госдумы от Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Погорелый назвал ряд проблем коренных народов Севера, которые остаются нерешенными. Эти вопросы обсуждались на круглом столе, посвященном правовому положению КМНС. «Принял участие в круглом столе, посвященном правовому положению коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ряд проблемных вопросов остается — длительность процедуры включения в реестр, реализация прав на охоту и рыбалку, цифровое неравенство», — написал депутат в своем telegram-канале. Также Погорелый выделил среди проблем КМНС вопросы возвращения граждан в стойбище после оказания врачебной помощи. Он считает, что необходимо повысить уровень доступности услуг по получению разрешительных документов и информирования о мерах поддержки. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый обсудил проблемы КМНС в комитете по делам национальностей. Были подняты вопросы обучения детей из кочевых семей, реализация права коренного населения на охоту и традиционное рыболовство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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