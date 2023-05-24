24 мая 2023
23 мая 2023

Депутат ГД от ЯНАО обсудил проблемы коренных народов Севера

Погорелый обсудил проблемы коренных народов севера в комитете ГД по делам национальностей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, погорелый дмитрий
В комете ГД по делам национальностей обсудили вопросы, значимые для коренных малочисленных народов Севера Фото:

Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый на заседании комитета по делам национальностей обсудил важные для коренных народов Севера вопросы. В ходе обсуждения были подняты темы образования детей, охоты и рыболовства.

«На площадке Комитета ГД по делам национальностей обсудили вопросы, значимые для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Первый из них — обучение детей из кочевых семей. <…> Второй вопрос — реализация права коренного населения Арктики и Дальнего Востока на охоту. И наиболее сложный вопрос — регулирование традиционного рыболовства», — написал Дмитрий Погорелый в своем официальном telegram-канале.

Депутат уточнил, что сейчас на рассмотрении госдумы находится законопроект о гарантиях получения дошкольного и начального образования в местах проживания коренных малочисленных народов с учетом особых условий такого обучения. А также разработан законопроект, который позволит коренным народам Севера осуществлять охоту без каких-либо разрешений в объеме, необходимом для удовлетворения личного потребления.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в Москве с руководителем федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. В ходе встречи обсуждались меры поддержки коренных народов севера и будущие совместные проекты, которые должны реализоваться в округе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый на заседании комитета по делам национальностей обсудил важные для коренных народов Севера вопросы. В ходе обсуждения были подняты темы образования детей, охоты и рыболовства. «На площадке Комитета ГД по делам национальностей обсудили вопросы, значимые для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Первый из них — обучение детей из кочевых семей. <…> Второй вопрос — реализация права коренного населения Арктики и Дальнего Востока на охоту. И наиболее сложный вопрос — регулирование традиционного рыболовства», — написал Дмитрий Погорелый в своем официальном telegram-канале. Депутат уточнил, что сейчас на рассмотрении госдумы находится законопроект о гарантиях получения дошкольного и начального образования в местах проживания коренных малочисленных народов с учетом особых условий такого обучения. А также разработан законопроект, который позволит коренным народам Севера осуществлять охоту без каких-либо разрешений в объеме, необходимом для удовлетворения личного потребления. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в Москве с руководителем федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. В ходе встречи обсуждались меры поддержки коренных народов севера и будущие совместные проекты, которые должны реализоваться в округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...