Депутат ГД от ЯНАО обсудил проблемы коренных народов Севера

Погорелый обсудил проблемы коренных народов севера в комитете ГД по делам национальностей

25 мая 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

В комете ГД по делам национальностей обсудили вопросы, значимые для коренных малочисленных народов Севера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый на заседании комитета по делам национальностей обсудил важные для коренных народов Севера вопросы. В ходе обсуждения были подняты темы образования детей, охоты и рыболовства. «На площадке Комитета ГД по делам национальностей обсудили вопросы, значимые для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Первый из них — обучение детей из кочевых семей. <…> Второй вопрос — реализация права коренного населения Арктики и Дальнего Востока на охоту. И наиболее сложный вопрос — регулирование традиционного рыболовства», — написал Дмитрий Погорелый в своем официальном telegram-канале. Депутат уточнил, что сейчас на рассмотрении госдумы находится законопроект о гарантиях получения дошкольного и начального образования в местах проживания коренных малочисленных народов с учетом особых условий такого обучения. А также разработан законопроект, который позволит коренным народам Севера осуществлять охоту без каких-либо разрешений в объеме, необходимом для удовлетворения личного потребления. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в Москве с руководителем федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. В ходе встречи обсуждались меры поддержки коренных народов севера и будущие совместные проекты, которые должны реализоваться в округе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый на заседании комитета по делам национальностей обсудил важные для коренных народов Севера вопросы. В ходе обсуждения были подняты темы образования детей, охоты и рыболовства. «На площадке Комитета ГД по делам национальностей обсудили вопросы, значимые для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Первый из них — обучение детей из кочевых семей. <…> Второй вопрос — реализация права коренного населения Арктики и Дальнего Востока на охоту. И наиболее сложный вопрос — регулирование традиционного рыболовства», — написал Дмитрий Погорелый в своем официальном telegram-канале. Депутат уточнил, что сейчас на рассмотрении госдумы находится законопроект о гарантиях получения дошкольного и начального образования в местах проживания коренных малочисленных народов с учетом особых условий такого обучения. А также разработан законопроект, который позволит коренным народам Севера осуществлять охоту без каких-либо разрешений в объеме, необходимом для удовлетворения личного потребления. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в Москве с руководителем федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. В ходе встречи обсуждались меры поддержки коренных народов севера и будущие совместные проекты, которые должны реализоваться в округе.