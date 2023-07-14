14 июля 2023
13 июля 2023

Тюменцам рассказали, каких врачей не хватает в регионе

В Тюменской области не хватает акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, прием у врача, измерение давления, поликлиника1 цгб20
В регионе не хватает акушер-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов Фото:

В Тюменской области не хватает врачей акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов. Также, помимо этих специалистов, больницы нуждаются еще в четырех медицинских работниках. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«В Тюменской области имеется потребность во врачах-акушерах-гинекологах, врачах-анестезиологах-реаниматологах, врачах-неврологах, врачах-оториноларингологах, врачах-офтальмологах, врачах-терапевтах участковых. Единичные вакансии врачей по всем специальностям присутствуют в каждом учреждении здравоохранения региона. Потребность в кадрах вызвана, прежде всего, достижением работников пенсионного возраста и выходом на пенсию, а также уходом в декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком до достижения 3-х лет», — сообщили в департаменте.

Проводится активная работа в целях привлечения медицинских специалистов. Вакансии размещены на официальных сайтах учреждений, в социальных сетях и менеджерах, на сайтах рекрутинговых агентств, поданы заявки в медицинские университеты и центры занятости, рассказали в департаменте.

Также для укомплектования врачебными кадрами медицинских организаций Тюменской области департаментом организован целевой прием в ФГБОУ ВО Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России. Так, в настоящее время в рамках целевого набора для медицинских организациях области обучаются 664 студента и 111 ординаторов, в том числе по особо востребованным специальностям, которые после окончания обучения прибудут для трудоустройства в государственные учреждения здравоохранения региона.

Ранее URA.RU писало, что в областной больнице №12 (Заводоуковск, Тюменская область) не хватает почти двух десятков медицинских специалистов узкой направленности. В связи с этим были открыты вакансии: врач УЗИ, стоматолог, стоматолог-терапевт, анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, офтальмолог, педиатр, хирург

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В Тюменской области не хватает врачей акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов. Также, помимо этих специалистов, больницы нуждаются еще в четырех медицинских работниках. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «В Тюменской области имеется потребность во врачах-акушерах-гинекологах, врачах-анестезиологах-реаниматологах, врачах-неврологах, врачах-оториноларингологах, врачах-офтальмологах, врачах-терапевтах участковых. Единичные вакансии врачей по всем специальностям присутствуют в каждом учреждении здравоохранения региона. Потребность в кадрах вызвана, прежде всего, достижением работников пенсионного возраста и выходом на пенсию, а также уходом в декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком до достижения 3-х лет», — сообщили в департаменте. Проводится активная работа в целях привлечения медицинских специалистов. Вакансии размещены на официальных сайтах учреждений, в социальных сетях и менеджерах, на сайтах рекрутинговых агентств, поданы заявки в медицинские университеты и центры занятости, рассказали в департаменте. Также для укомплектования врачебными кадрами медицинских организаций Тюменской области департаментом организован целевой прием в ФГБОУ ВО Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России. Так, в настоящее время в рамках целевого набора для медицинских организациях области обучаются 664 студента и 111 ординаторов, в том числе по особо востребованным специальностям, которые после окончания обучения прибудут для трудоустройства в государственные учреждения здравоохранения региона. Ранее URA.RU писало, что в областной больнице №12 (Заводоуковск, Тюменская область) не хватает почти двух десятков медицинских специалистов узкой направленности. В связи с этим были открыты вакансии: врач УЗИ, стоматолог, стоматолог-терапевт, анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, офтальмолог, педиатр, хирург
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