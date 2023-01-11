В тюменской больнице дефицит ключевых специалистов

12 января 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Недостаток врачей объясняют их уходом в декрет и на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Областной больнице №12 (Заводоуковск, Тюменская область) не хватает почти двух десятков узких специалистов — от реаниматологов до хирургов и инфекционистов. Вакансии для медиков размещены на портале «Работа в России». «Областная больница №12, Заводоуковск, Тюменская область. Вакансии: врач УЗИ, стоматолог, стоматолог-терапевт, анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, офтальмолог, педиатр, хирург», — указано в реестре портала «Работа в России». В учреждение также требуется заведующий филиалом. Ему предлагают самую высокую зарплату — от 85 тысяч рублей. Оплата для докторов узких специальностей меньше — максимум 80 000. Ряду специалистов не готовы предложить более чем 50 тысяч рублей в месяц: такой предел заработка указан для стоматолога-терапевта. Требуется в больницу и средний медперсонал. Среди них фельдшеры (в том числе — на скорую помощь), акушерка и медсестры. Как рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области, потребность во врачах в ОБ №12 составляет 19 человек. Это 9% от общего количества докторов, предусмотренного штатной численностью больницы. Главная причина отсутствия специалистов — декрет и выход на пенсию. «Проводится активная работа по привлечению специалистов на вакантные должности. Приглашения размещены на сайтах медучреждений, рекрутинговых агентств, поданы заявки в медуниверситеты и центры занятости. Кроме того, организован целевой прием в „Тюменский государственный медицинский университет“. Сейчас в его рамках образование получают 45 студентов», — добавили в депздраве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Областной больнице №12 (Заводоуковск, Тюменская область) не хватает почти двух десятков узких специалистов — от реаниматологов до хирургов и инфекционистов. Вакансии для медиков размещены на портале «Работа в России». «Областная больница №12, Заводоуковск, Тюменская область. Вакансии: врач УЗИ, стоматолог, стоматолог-терапевт, анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, офтальмолог, педиатр, хирург», — указано в реестре портала «Работа в России». В учреждение также требуется заведующий филиалом. Ему предлагают самую высокую зарплату — от 85 тысяч рублей. Оплата для докторов узких специальностей меньше — максимум 80 000. Ряду специалистов не готовы предложить более чем 50 тысяч рублей в месяц: такой предел заработка указан для стоматолога-терапевта. Требуется в больницу и средний медперсонал. Среди них фельдшеры (в том числе — на скорую помощь), акушерка и медсестры. Как рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области, потребность во врачах в ОБ №12 составляет 19 человек. Это 9% от общего количества докторов, предусмотренного штатной численностью больницы. Главная причина отсутствия специалистов — декрет и выход на пенсию. «Проводится активная работа по привлечению специалистов на вакантные должности. Приглашения размещены на сайтах медучреждений, рекрутинговых агентств, поданы заявки в медуниверситеты и центры занятости. Кроме того, организован целевой прием в „Тюменский государственный медицинский университет“. Сейчас в его рамках образование получают 45 студентов», — добавили в депздраве.