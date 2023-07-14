В Кургане двух иностранцев будут судить за торговлю наркотиками

15 июля 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Иностранцев задержали за торговлю наркотиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане задержали двух иностранцев, торговавших наркотиками. Их будут судить по ст. 228.1 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области. Один из торговцев является несовершеннолетним. «Завершено расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, один из которых несовершеннолетний. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору). Дело с утвержденным обвинением передано в суд», — сообщили на сайте ведомства. По данным следствия, обвиняемые решили продавать наркотики бесконтактным способом. Они забрали из тайников расфасованные наркотические средства, после чего разместили их в специально подобранных местах в Кургане. Теперь подсудимые находятся под стражей.

В Кургане задержали двух иностранцев, торговавших наркотиками. Их будут судить по ст. 228.1 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области. Один из торговцев является несовершеннолетним. «Завершено расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, один из которых несовершеннолетний. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору). Дело с утвержденным обвинением передано в суд», — сообщили на сайте ведомства. По данным следствия, обвиняемые решили продавать наркотики бесконтактным способом. Они забрали из тайников расфасованные наркотические средства, после чего разместили их в специально подобранных местах в Кургане. Теперь подсудимые находятся под стражей.