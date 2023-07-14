14 июля 2023
13 июля 2023

В Кургане двух иностранцев будут судить за торговлю наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
Иностранцев задержали за торговлю наркотиками Фото:

В Кургане задержали двух иностранцев, торговавших наркотиками. Их будут судить по ст. 228.1 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области. Один из торговцев является несовершеннолетним.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, один из которых несовершеннолетний. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору). Дело с утвержденным обвинением передано в суд», — сообщили на сайте ведомства.

По данным следствия, обвиняемые решили продавать наркотики бесконтактным способом. Они забрали из тайников расфасованные наркотические средства, после чего разместили их в специально подобранных местах в Кургане. Теперь подсудимые находятся под стражей.

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В Кургане задержали двух иностранцев, торговавших наркотиками. Их будут судить по ст. 228.1 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области. Один из торговцев является несовершеннолетним. «Завершено расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, один из которых несовершеннолетний. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору). Дело с утвержденным обвинением передано в суд», — сообщили на сайте ведомства. По данным следствия, обвиняемые решили продавать наркотики бесконтактным способом. Они забрали из тайников расфасованные наркотические средства, после чего разместили их в специально подобранных местах в Кургане. Теперь подсудимые находятся под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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