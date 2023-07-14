Участок трассы «Надым—Салехард» укрепят по особой технологии

Участок трассы «Надым—Салехард» укрепят по технологии холодного ресайклинга

Технология холодного ресайклинга предполагает смешивание старого асфальта, битума и цемента Фото: Анна Майорова © URA.RU

На трассе «Надым — Салехард» выполняется реконструкция дорожного полотна. Для продления срока службы дороги будет применена особая технология холодного ресайклинга, которая предполагает смешивание старого асфальта, битума и цемента. Об этом рассказали в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Главный дорожный подрядчик — „Ямалавтодор“ отремонтирует 25 километров трассы „Надым—Салехард“. Трасса на реконструируемых участках станет прочнее благодаря технологии холодного ресайклинга, предполагающей укрепление основания смесью измельченного старого дорожного полотна, битума и цемента», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дорожники в работе используют материалы только отечественного производства. В департаменте сообщили, что по состоянию на 15 июля строители укладываются в график.

Ранее сообщалось, что трассу «Надым — Салехард» четыре раза за лето планируют закрыть для движения. Это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе.