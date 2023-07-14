14 июля 2023
13 июля 2023

Участок трассы «Надым—Салехард» укрепят по особой технологии

Участок трассы «Надым—Салехард» укрепят по технологии холодного ресайклинга
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, дорожные работы, асфальтоукладчик, ремонт дороги, новый асфальт
Технология холодного ресайклинга предполагает смешивание старого асфальта, битума и цемента Фото:

На трассе «Надым — Салехард» выполняется реконструкция дорожного полотна. Для продления срока службы дороги будет применена особая технология холодного ресайклинга, которая предполагает смешивание старого асфальта, битума и цемента. Об этом рассказали в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Главный дорожный подрядчик — „Ямалавтодор“ отремонтирует 25 километров трассы „Надым—Салехард“. Трасса на реконструируемых участках станет прочнее благодаря технологии холодного ресайклинга, предполагающей укрепление основания смесью измельченного старого дорожного полотна, битума и цемента», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дорожники в работе используют материалы только отечественного производства. В департаменте сообщили, что по состоянию на 15 июля строители укладываются в график.

Ранее сообщалось, что трассу «Надым — Салехард» четыре раза за лето планируют закрыть для движения. Это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе.

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На трассе «Надым — Салехард» выполняется реконструкция дорожного полотна. Для продления срока службы дороги будет применена особая технология холодного ресайклинга, которая предполагает смешивание старого асфальта, битума и цемента. Об этом рассказали в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Главный дорожный подрядчик — „Ямалавтодор“ отремонтирует 25 километров трассы „Надым—Салехард“. Трасса на реконструируемых участках станет прочнее благодаря технологии холодного ресайклинга, предполагающей укрепление основания смесью измельченного старого дорожного полотна, битума и цемента», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что дорожники в работе используют материалы только отечественного производства. В департаменте сообщили, что по состоянию на 15 июля строители укладываются в график. Ранее сообщалось, что трассу «Надым — Салехард» четыре раза за лето планируют закрыть для движения. Это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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