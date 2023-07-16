Артист Гальцев пригласил курганцев на свой концерт. Видео

17 июля 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Юрий Гальцев пригласил земляков на свой концерт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российский артист Юрий Гальцев пригласил курганцев на фестиваль «Середина лета», который пройдет в Кургане 23 июля. Видеоприглашение опубликовано в группе музыканта в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья, уважаемые земляки! 23 июля в 18:00 мы ждем вас в филармонии на концерте „Середина лета“. Немножечко мы припоздали, но говорят, что в Кургане такая жара, что только 23 числа будет чуть-чуть похолоднее. Мы ждем вас и будем рады видеть», — сказал в видеообращении к курганцам Гальцев. Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Гальцев посетит Курган с концертом. Фестиваль «Середина лета» пройдет в родном городе артиста уже в 11 раз и соберет множество талантливых земляков.

Российский артист Юрий Гальцев пригласил курганцев на фестиваль «Середина лета», который пройдет в Кургане 23 июля. Видеоприглашение опубликовано в группе музыканта в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья, уважаемые земляки! 23 июля в 18:00 мы ждем вас в филармонии на концерте „Середина лета“. Немножечко мы припоздали, но говорят, что в Кургане такая жара, что только 23 числа будет чуть-чуть похолоднее. Мы ждем вас и будем рады видеть», — сказал в видеообращении к курганцам Гальцев. Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Гальцев посетит Курган с концертом. Фестиваль «Середина лета» пройдет в родном городе артиста уже в 11 раз и соберет множество талантливых земляков.