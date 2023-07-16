16 июля 2023
15 июля 2023

Артист Гальцев пригласил курганцев на свой концерт. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гальцев Юрий. Курган, гальцев юрий
Юрий Гальцев пригласил земляков на свой концерт Фото:

Российский артист Юрий Гальцев пригласил курганцев на фестиваль «Середина лета», который пройдет в Кургане 23 июля. Видеоприглашение опубликовано в группе музыканта в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, уважаемые земляки! 23 июля в 18:00 мы ждем вас в филармонии на концерте „Середина лета“. Немножечко мы припоздали, но говорят, что в Кургане такая жара, что только 23 числа будет чуть-чуть похолоднее. Мы ждем вас и будем рады видеть», — сказал в видеообращении к курганцам Гальцев.

Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Гальцев посетит Курган с концертом. Фестиваль «Середина лета» пройдет в родном городе артиста уже в 11 раз и соберет множество талантливых земляков.

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Российский артист Юрий Гальцев пригласил курганцев на фестиваль «Середина лета», который пройдет в Кургане 23 июля. Видеоприглашение опубликовано в группе музыканта в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья, уважаемые земляки! 23 июля в 18:00 мы ждем вас в филармонии на концерте „Середина лета“. Немножечко мы припоздали, но говорят, что в Кургане такая жара, что только 23 числа будет чуть-чуть похолоднее. Мы ждем вас и будем рады видеть», — сказал в видеообращении к курганцам Гальцев. Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Гальцев посетит Курган с концертом. Фестиваль «Середина лета» пройдет в родном городе артиста уже в 11 раз и соберет множество талантливых земляков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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