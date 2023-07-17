17 июля 2023
16 июля 2023

Курганский медцентр судится с Соцфондом РФ из-за проверки и выявленных нарушений

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Нафису Фаттахову. Магнитогорск, приговор, фемида, правосудие, суд
Курганский медцентр судится с реготделением ФСС Фото:

ООО «Семейный доктор» требует признать незаконной проверку, которую инициировало курганское отделение Фонда социального страхования РФ (ФСС), Заявитель также настаивает на признании недействительным принятое решение по найденным нарушениям. Эта информация опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Компания „Семейный доктор“ обратилась в арбитражный суд с заявлением — признать незаконными действия ГУ Курганское региональное отделение Фонда социального страхования РФ по проведению выездной проверки <…>. Также просит признать недействительным решение, оформленное по результатам проверки, в виде акта проверки медицинских и иных организаций о выявленных несоответствиях», — указано в опубликованном документе.

Суд принял обращение заявителя и возбудил производство по делу. Следующее заседание предварительно назначено на 2 августа. Корреспондент URA.RU направил запросы участникам процесса с просьбой более подробно раскрыть свою позицию. Ответ ожидается.

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ООО «Семейный доктор» требует признать незаконной проверку, которую инициировало курганское отделение Фонда социального страхования РФ (ФСС), Заявитель также настаивает на признании недействительным принятое решение по найденным нарушениям. Эта информация опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Компания „Семейный доктор“ обратилась в арбитражный суд с заявлением — признать незаконными действия ГУ Курганское региональное отделение Фонда социального страхования РФ по проведению выездной проверки <…>. Также просит признать недействительным решение, оформленное по результатам проверки, в виде акта проверки медицинских и иных организаций о выявленных несоответствиях», — указано в опубликованном документе. Суд принял обращение заявителя и возбудил производство по делу. Следующее заседание предварительно назначено на 2 августа. Корреспондент URA.RU направил запросы участникам процесса с просьбой более подробно раскрыть свою позицию. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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