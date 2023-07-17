Жители Тюменской области стали больше зарабатывать

Средняя заработная плата в Тюменской области выросла почти на четверть

18 июля 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата в регионе увеличилась с 52 до 64 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюменской области в июне увеличился размер заработной платы на 12 тысяч рублей. Аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру» сравнили размер оплаты труда с аналогичным периодом прошлого года. «Средняя зарплата увеличилась с 52 до 64 тысяч рублей, рост составил 23%. Заметнее всего это отразилось на главных врачах (+34% — до 83 тыс. руб.) и заведующих отделением операторов станков с ЧПУ (+31% — до 97 тыс. руб.)», — сообщают РБК Тюмень со ссылкой на исследование. Также выросла зарплата у инженеров по эксплуатации (+29% — до 59 тыс. рублей), кладовщиков (+26% — до 55 тыс. рублей), кредитных специалистов (+24% — до 53 тыс. рублей) и машинистов (+24% — до 84 тыс. рублей). Отмечается, что у менеджеров по туризму, напротив, доход стал ниже на 35%. Меньше стали зарабатывать юристы и специалисты по тендерам — их зарплата упала на 28% и 23% соответственно. Эксперты считают, что рост размеров оплаты труда связан с дефицитом работников на рынке.

В Тюменской области в июне увеличился размер заработной платы на 12 тысяч рублей. Аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру» сравнили размер оплаты труда с аналогичным периодом прошлого года. «Средняя зарплата увеличилась с 52 до 64 тысяч рублей, рост составил 23%. Заметнее всего это отразилось на главных врачах (+34% — до 83 тыс. руб.) и заведующих отделением операторов станков с ЧПУ (+31% — до 97 тыс. руб.)», — сообщают РБК Тюмень со ссылкой на исследование. Также выросла зарплата у инженеров по эксплуатации (+29% — до 59 тыс. рублей), кладовщиков (+26% — до 55 тыс. рублей), кредитных специалистов (+24% — до 53 тыс. рублей) и машинистов (+24% — до 84 тыс. рублей). Отмечается, что у менеджеров по туризму, напротив, доход стал ниже на 35%. Меньше стали зарабатывать юристы и специалисты по тендерам — их зарплата упала на 28% и 23% соответственно. Эксперты считают, что рост размеров оплаты труда связан с дефицитом работников на рынке.