Тюменцам пообещали сухую и теплую погоду

С 19 по 22 июля в Тюмени будет малооблачно, без осадков
До воскресенья 23 июля в Тюмени будет стоять сухая и теплая погода. Такой прогноз опубликован на сайте агрегатора Gismeteo.
«С 19 по 22 июля в Тюмени малооблачно, без осадков. Дневная температура воздуха — от 26 до 27 градусов», — говорится в прогнозе. При этом 23 июля ожидается дождь, а температура понизится до 23 градусов.
Ранее URA.RU писало о ливнях, прошедших в Тюменской области. Из-за стихии в областном центре затопило улицы, а в муниципалитетах град побил машины.
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