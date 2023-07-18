18 июля 2023

Тюменцам пообещали сухую и теплую погоду

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная летом. Тюмень, лето, набережная тюмени, набережная туры, река тура
С 19 по 22 июля в Тюмени будет малооблачно, без осадков Фото:

До воскресенья 23 июля в Тюмени будет стоять сухая и теплая погода. Такой прогноз опубликован на сайте агрегатора Gismeteo.

«С 19 по 22 июля в Тюмени малооблачно, без осадков. Дневная температура воздуха — от 26 до 27 градусов», — говорится в прогнозе. При этом 23 июля ожидается дождь, а температура понизится до 23 градусов.

Ранее URA.RU писало о ливнях, прошедших в Тюменской области. Из-за стихии в областном центре затопило улицы, а в муниципалитетах град побил машины.

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До воскресенья 23 июля в Тюмени будет стоять сухая и теплая погода. Такой прогноз опубликован на сайте агрегатора Gismeteo. «С 19 по 22 июля в Тюмени малооблачно, без осадков. Дневная температура воздуха — от 26 до 27 градусов», — говорится в прогнозе. При этом 23 июля ожидается дождь, а температура понизится до 23 градусов. Ранее URA.RU писало о ливнях, прошедших в Тюменской области. Из-за стихии в областном центре затопило улицы, а в муниципалитетах град побил машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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