Тюменцам пообещали сухую и теплую погоду

19 июля 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

С 19 по 22 июля в Тюмени будет малооблачно, без осадков Фото: Денис Моргунов © URA.RU До воскресенья 23 июля в Тюмени будет стоять сухая и теплая погода. Такой прогноз опубликован на сайте агрегатора Gismeteo. «С 19 по 22 июля в Тюмени малооблачно, без осадков. Дневная температура воздуха — от 26 до 27 градусов», — говорится в прогнозе. При этом 23 июля ожидается дождь, а температура понизится до 23 градусов. Ранее URA.RU писало о ливнях, прошедших в Тюменской области. Из-за стихии в областном центре затопило улицы, а в муниципалитетах град побил машины.

До воскресенья 23 июля в Тюмени будет стоять сухая и теплая погода. Такой прогноз опубликован на сайте агрегатора Gismeteo. «С 19 по 22 июля в Тюмени малооблачно, без осадков. Дневная температура воздуха — от 26 до 27 градусов», — говорится в прогнозе. При этом 23 июля ожидается дождь, а температура понизится до 23 градусов. Ранее URA.RU писало о ливнях, прошедших в Тюменской области. Из-за стихии в областном центре затопило улицы, а в муниципалитетах град побил машины.