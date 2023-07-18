Глава района ЯНАО отправит в отставку протеже своего экс-заместителя. Инсайд

Глава Пуровского района ЯНАО Колодин не продлит контракт с директором депимущества

19 июля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Антон Колодин устроил перестановку кадров в администрации Пуровского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин отправит в отставку директора депимущества Владимира Бокова, которому прочили пост замглавы. Об этом URA.RU сообщил источник в районной администрации. «Боков больше не ездит на совещания к главе. В сентябре с ним не будут продлевать контракт», — сообщил инсайдер. По словам собеседника, решение связано со слабой позицией чиновника, который остался без поддержки после переезда экс-замглавы Кирилла Скороходова в Крым. «Боков является протеже Скороходова. Под его началом он укрепился в администрации и метил на вакантное место заместителя», — добавил источник. Колодин назначил на должность замглавы более соответствующего ей специалиста — Александра Сирицена. В администрации агентству ответили, что Боков в отставку не собирается. «Владимир Валерьевич Боков продолжает работу в должности начальника департамента имущественных и земельных отношений», — прокомментировали в пресс-службе.

Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин отправит в отставку директора депимущества Владимира Бокова, которому прочили пост замглавы. Об этом URA.RU сообщил источник в районной администрации. «Боков больше не ездит на совещания к главе. В сентябре с ним не будут продлевать контракт», — сообщил инсайдер. По словам собеседника, решение связано со слабой позицией чиновника, который остался без поддержки после переезда экс-замглавы Кирилла Скороходова в Крым. «Боков является протеже Скороходова. Под его началом он укрепился в администрации и метил на вакантное место заместителя», — добавил источник. Колодин назначил на должность замглавы более соответствующего ей специалиста — Александра Сирицена. В администрации агентству ответили, что Боков в отставку не собирается. «Владимир Валерьевич Боков продолжает работу в должности начальника департамента имущественных и земельных отношений», — прокомментировали в пресс-службе.