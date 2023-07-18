Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин отправит в отставку директора депимущества Владимира Бокова, которому прочили пост замглавы. Об этом URA.RU сообщил источник в районной администрации.
«Боков больше не ездит на совещания к главе. В сентябре с ним не будут продлевать контракт», — сообщил инсайдер.
По словам собеседника, решение связано со слабой позицией чиновника, который остался без поддержки после переезда экс-замглавы Кирилла Скороходова в Крым. «Боков является протеже Скороходова. Под его началом он укрепился в администрации и метил на вакантное место заместителя», — добавил источник. Колодин назначил на должность замглавы более соответствующего ей специалиста — Александра Сирицена.
В администрации агентству ответили, что Боков в отставку не собирается. «Владимир Валерьевич Боков продолжает работу в должности начальника департамента имущественных и земельных отношений», — прокомментировали в пресс-службе.
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