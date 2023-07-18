18 июля 2023

Глава района ЯНАО отправит в отставку протеже своего экс-заместителя. Инсайд

Глава Пуровского района ЯНАО Колодин не продлит контракт с директором депимущества
© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Колодин устроил перестановку кадров в администрации Пуровского района Фото:
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Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин отправит в отставку директора депимущества Владимира Бокова, которому прочили пост замглавы. Об этом URA.RU сообщил источник в районной администрации.

«Боков больше не ездит на совещания к главе. В сентябре с ним не будут продлевать контракт», — сообщил инсайдер.

По словам собеседника, решение связано со слабой позицией чиновника, который остался без поддержки после переезда экс-замглавы Кирилла Скороходова в Крым. «Боков является протеже Скороходова. Под его началом он укрепился в администрации и метил на вакантное место заместителя», — добавил источник. Колодин назначил на должность замглавы более соответствующего ей специалиста — Александра Сирицена.

В администрации агентству ответили, что Боков в отставку не собирается. «Владимир Валерьевич Боков продолжает работу в должности начальника департамента имущественных и земельных отношений», — прокомментировали в пресс-службе.

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Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин отправит в отставку директора депимущества Владимира Бокова, которому прочили пост замглавы. Об этом URA.RU сообщил источник в районной администрации. «Боков больше не ездит на совещания к главе. В сентябре с ним не будут продлевать контракт», — сообщил инсайдер. По словам собеседника, решение связано со слабой позицией чиновника, который остался без поддержки после переезда экс-замглавы Кирилла Скороходова в Крым. «Боков является протеже Скороходова. Под его началом он укрепился в администрации и метил на вакантное место заместителя», — добавил источник. Колодин назначил на должность замглавы более соответствующего ей специалиста — Александра Сирицена. В администрации агентству ответили, что Боков в отставку не собирается. «Владимир Валерьевич Боков продолжает работу в должности начальника департамента имущественных и земельных отношений», — прокомментировали в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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