Экс-глава поселка стал заместителем мэра района в ЯНАО

Бывший мэр поселка Пурпе Александр Сирицен назначен заместителем главы Пуровского района ЯНАО

25 апреля 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Александр Сирицен будет курировать имущественные и земельные отношения Пуровского района Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший мэр поселка Пурпе Александр Сирицен назначен заместителем главы Пуровского района ЯНАО. Как сообщили источники URA.RU во властных структурах, чиновник будет курировать имущественные и земельные отношения в муниципалитете. «Сирицен занял место Кирилла Скороходова, который уволился и уехал работать в Крым. До назначения новый зам главы района Антона Колодина работал в управлении транспорта, дорожного хозяйства и связи. У Сирицена достаточно управленческого опыта — с 2018 года и вплоть до присоединения Пурпе к Губкинскому он сам был главой поселка. Показал себя как адекватный и грамотный руководитель», — рассказали собеседники агентства. В администрации Пуровского района назначение Сирицена подтвердили. «Да, на вакантную должность заместителя главы администрации Пуровского района из резерва управленческих кадров назначен Александр Сирицен», — рассказали представители мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что курировавший пуровское муниципальное имущество Скороходов принял решение уволиться. После стало известно, что чиновник занял кресло зама мэра крымского Судака.

Бывший мэр поселка Пурпе Александр Сирицен назначен заместителем главы Пуровского района ЯНАО. Как сообщили источники URA.RU во властных структурах, чиновник будет курировать имущественные и земельные отношения в муниципалитете. «Сирицен занял место Кирилла Скороходова, который уволился и уехал работать в Крым. До назначения новый зам главы района Антона Колодина работал в управлении транспорта, дорожного хозяйства и связи. У Сирицена достаточно управленческого опыта — с 2018 года и вплоть до присоединения Пурпе к Губкинскому он сам был главой поселка. Показал себя как адекватный и грамотный руководитель», — рассказали собеседники агентства. В администрации Пуровского района назначение Сирицена подтвердили. «Да, на вакантную должность заместителя главы администрации Пуровского района из резерва управленческих кадров назначен Александр Сирицен», — рассказали представители мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что курировавший пуровское муниципальное имущество Скороходов принял решение уволиться. После стало известно, что чиновник занял кресло зама мэра крымского Судака.