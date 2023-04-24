Экс-глава поселка стал заместителем мэра района в ЯНАО

Бывший мэр поселка Пурпе Александр Сирицен назначен заместителем главы Пуровского района ЯНАО. Как сообщили источники URA.RU во властных структурах, чиновник будет курировать имущественные и земельные отношения в муниципалитете.
«Сирицен занял место Кирилла Скороходова, который уволился и уехал работать в Крым. До назначения новый зам главы района Антона Колодина работал в управлении транспорта, дорожного хозяйства и связи. У Сирицена достаточно управленческого опыта — с 2018 года и вплоть до присоединения Пурпе к Губкинскому он сам был главой поселка. Показал себя как адекватный и грамотный руководитель», — рассказали собеседники агентства.
В администрации Пуровского района назначение Сирицена подтвердили. «Да, на вакантную должность заместителя главы администрации Пуровского района из резерва управленческих кадров назначен Александр Сирицен», — рассказали представители мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что курировавший пуровское муниципальное имущество Скороходов принял решение уволиться. После стало известно, что чиновник занял кресло зама мэра крымского Судака.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.