24 апреля 2023
23 апреля 2023

Экс-глава поселка стал заместителем мэра района в ЯНАО

Бывший мэр поселка Пурпе Александр Сирицен назначен заместителем главы Пуровского района ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Сирицен будет курировать имущественные и земельные отношения Пуровского района Фото:

Бывший мэр поселка Пурпе Александр Сирицен назначен заместителем главы Пуровского района ЯНАО. Как сообщили источники URA.RU во властных структурах, чиновник будет курировать имущественные и земельные отношения в муниципалитете.

«Сирицен занял место Кирилла Скороходова, который уволился и уехал работать в Крым. До назначения новый зам главы района Антона Колодина работал в управлении транспорта, дорожного хозяйства и связи. У Сирицена достаточно управленческого опыта — с 2018 года и вплоть до присоединения Пурпе к Губкинскому он сам был главой поселка. Показал себя как адекватный и грамотный руководитель», — рассказали собеседники агентства.

В администрации Пуровского района назначение Сирицена подтвердили. «Да, на вакантную должность заместителя главы администрации Пуровского района из резерва управленческих кадров назначен Александр Сирицен», — рассказали представители мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что курировавший пуровское муниципальное имущество Скороходов принял решение уволиться. После стало известно, что чиновник занял кресло зама мэра крымского Судака.

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Бывший мэр поселка Пурпе Александр Сирицен назначен заместителем главы Пуровского района ЯНАО. Как сообщили источники URA.RU во властных структурах, чиновник будет курировать имущественные и земельные отношения в муниципалитете. «Сирицен занял место Кирилла Скороходова, который уволился и уехал работать в Крым. До назначения новый зам главы района Антона Колодина работал в управлении транспорта, дорожного хозяйства и связи. У Сирицена достаточно управленческого опыта — с 2018 года и вплоть до присоединения Пурпе к Губкинскому он сам был главой поселка. Показал себя как адекватный и грамотный руководитель», — рассказали собеседники агентства. В администрации Пуровского района назначение Сирицена подтвердили. «Да, на вакантную должность заместителя главы администрации Пуровского района из резерва управленческих кадров назначен Александр Сирицен», — рассказали представители мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что курировавший пуровское муниципальное имущество Скороходов принял решение уволиться. После стало известно, что чиновник занял кресло зама мэра крымского Судака.
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© Служба новостей «URA.RU»
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