Бизнесмену из ЯНАО назначили крупный штраф за продажу контрафакта

В ЯНАО предприниматель оштрафован на 420 тысяч рублей за поддельные сигареты

20 июля 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Мужчина получил штраф за попытку заработать на поддельных сигаретах Фото: Алексей Гущин © URA.RU Надымский городской суд (ЯНАО) назначил 63-летнему местному жителю наказание в почти полмиллиона рублей за то, что тот пытался в своем магазине продать около 6000 поддельных сигарет. Об этом деле рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Из незаконного оборота изъято более 6 тысяч единиц контрафактной табачной продукции стоимостью свыше 1 млн рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 420 тысяч рублей», — указано в сообщении окружного ведомства на сайте. Там также добавили, что вся конфискованная продукция уничтожена. По их информации, мужчина заказал табачные изделия через интернет. Продать их он намеревался в арендуемой им торговой точке одного из магазинов города.

Надымский городской суд (ЯНАО) назначил 63-летнему местному жителю наказание в почти полмиллиона рублей за то, что тот пытался в своем магазине продать около 6000 поддельных сигарет. Об этом деле рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Из незаконного оборота изъято более 6 тысяч единиц контрафактной табачной продукции стоимостью свыше 1 млн рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 420 тысяч рублей», — указано в сообщении окружного ведомства на сайте. Там также добавили, что вся конфискованная продукция уничтожена. По их информации, мужчина заказал табачные изделия через интернет. Продать их он намеревался в арендуемой им торговой точке одного из магазинов города.