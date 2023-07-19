19 июля 2023
18 июля 2023

Бизнесмену из ЯНАО назначили крупный штраф за продажу контрафакта

В ЯНАО предприниматель оштрафован на 420 тысяч рублей за поддельные сигареты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , пачка денег, денежные купюры, деньги, рубли
Мужчина получил штраф за попытку заработать на поддельных сигаретах Фото:

Надымский городской суд (ЯНАО) назначил 63-летнему местному жителю наказание в почти полмиллиона рублей за то, что тот пытался в своем магазине продать около 6000 поддельных сигарет. Об этом деле рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

«Из незаконного оборота изъято более 6 тысяч единиц контрафактной табачной продукции стоимостью свыше 1 млн рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 420 тысяч рублей», — указано в сообщении окружного ведомства на сайте. Там также добавили, что вся конфискованная продукция уничтожена.

По их информации, мужчина заказал табачные изделия через интернет. Продать их он намеревался в арендуемой им торговой точке одного из магазинов города.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Надымский городской суд (ЯНАО) назначил 63-летнему местному жителю наказание в почти полмиллиона рублей за то, что тот пытался в своем магазине продать около 6000 поддельных сигарет. Об этом деле рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Из незаконного оборота изъято более 6 тысяч единиц контрафактной табачной продукции стоимостью свыше 1 млн рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 420 тысяч рублей», — указано в сообщении окружного ведомства на сайте. Там также добавили, что вся конфискованная продукция уничтожена. По их информации, мужчина заказал табачные изделия через интернет. Продать их он намеревался в арендуемой им торговой точке одного из магазинов города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...