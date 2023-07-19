Бизнесмену из ЯНАО назначили крупный штраф за продажу контрафакта

Надымский городской суд (ЯНАО) назначил 63-летнему местному жителю наказание в почти полмиллиона рублей за то, что тот пытался в своем магазине продать около 6000 поддельных сигарет. Об этом деле рассказали в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
«Из незаконного оборота изъято более 6 тысяч единиц контрафактной табачной продукции стоимостью свыше 1 млн рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 420 тысяч рублей», — указано в сообщении окружного ведомства на сайте. Там также добавили, что вся конфискованная продукция уничтожена.
По их информации, мужчина заказал табачные изделия через интернет. Продать их он намеревался в арендуемой им торговой точке одного из магазинов города.
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