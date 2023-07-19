19 июля 2023

В Кургане празднование Дня города вернут на центральную площадь

© Служба новостей «URA.RU»
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День города Кургана пройдет вновь на центральной площади Фото:

Праздничную площадку на День города Кургана вернут обратно в центр города. На портале госзакупок размещен аукцион на право установки сценического комплекса на площади имени В.И. Ленина. В прошлом году празднование проходили на Троицкой площади.

«Объект закупки: на выполнение работ по монтажу и демонтажу сценического комплекса для проведения праздника „День Города — 2023“ на площади им. В.И. Ленина в г. Кургане. Начальная цена: 750 000 рублей», — говорится в документации. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 июля.

В администрации города Кургана на запрос URA.RU ответили, что сейчас формируется программа праздника. Вся подробная информация будет размещена позже.

Ранее URA.RU писало, что День города в Кургане пройдет 19 августа. Областной центр отметит 344-ю годовщину со дня основания. Также сообщалось, что в Шадринске изменили место празднования Дня города. Местные власти приняли решение вернуть старую традицию и провести основные гуляния на стадионе «Торпедо».

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Праздничную площадку на День города Кургана вернут обратно в центр города. На портале госзакупок размещен аукцион на право установки сценического комплекса на площади имени В.И. Ленина. В прошлом году празднование проходили на Троицкой площади. «Объект закупки: на выполнение работ по монтажу и демонтажу сценического комплекса для проведения праздника „День Города — 2023“ на площади им. В.И. Ленина в г. Кургане. Начальная цена: 750 000 рублей», — говорится в документации. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 июля. В администрации города Кургана на запрос URA.RU ответили, что сейчас формируется программа праздника. Вся подробная информация будет размещена позже. Ранее URA.RU писало, что День города в Кургане пройдет 19 августа. Областной центр отметит 344-ю годовщину со дня основания. Также сообщалось, что в Шадринске изменили место празднования Дня города. Местные власти приняли решение вернуть старую традицию и провести основные гуляния на стадионе «Торпедо».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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