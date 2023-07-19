Тюменец сломал жене нос за ревность к незнакомке

20 июля 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Муж разозлился на обвинения в измене и сломал жене нос и челюсть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени избил свою супругу за то, что женщина приревновала его к незнакомой женщине в кафе. Подробности дела содержатся в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. Муж сломал жене нос посреди улицы. «Обвиняемый с супругой были в кафе, выпивали. К ним за стол подсела какая-то женщина, они разговорились. Далее жена отошла в туалет, а муж вышел покурить с незнакомкой. Вернувшись за столик и не обнаружив супруга, женщина испытала приступ ревности. Позднее, в ходе скандала, тюменец нанес жене четыре удара по голове, она получила перелом костей носа и челюсти», — говорится в материалах судебного дела. Ссора произошла из-за того, что тюменка решила, что в ее отсутствие муж изменил ей с их собеседницей. Такой вывод она сделала по тому, что пара отсутствовала в кафе 15 минут, но курящими на улице женщина их не обнаружила. Чтобы не скандалить в кафе супруги пошли домой. Идя по улице, они оскорбляли друг друга, и в какой-то момент муж ударил жену кулаком в глаз. Женщина упала, закричала, а супруг наклонился и нанес по ее лицу еще три удара. После этого пара вызвала скорую. В суде жена просила не наказывать супруга, так как тот обеспечивает их семью и участвует в воспитании детей. Приговор для мужчины составил год лишения свободы условно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Тюмени избил свою супругу за то, что женщина приревновала его к незнакомой женщине в кафе. Подробности дела содержатся в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. Муж сломал жене нос посреди улицы. «Обвиняемый с супругой были в кафе, выпивали. К ним за стол подсела какая-то женщина, они разговорились. Далее жена отошла в туалет, а муж вышел покурить с незнакомкой. Вернувшись за столик и не обнаружив супруга, женщина испытала приступ ревности. Позднее, в ходе скандала, тюменец нанес жене четыре удара по голове, она получила перелом костей носа и челюсти», — говорится в материалах судебного дела. Ссора произошла из-за того, что тюменка решила, что в ее отсутствие муж изменил ей с их собеседницей. Такой вывод она сделала по тому, что пара отсутствовала в кафе 15 минут, но курящими на улице женщина их не обнаружила. Чтобы не скандалить в кафе супруги пошли домой. Идя по улице, они оскорбляли друг друга, и в какой-то момент муж ударил жену кулаком в глаз. Женщина упала, закричала, а супруг наклонился и нанес по ее лицу еще три удара. После этого пара вызвала скорую. В суде жена просила не наказывать супруга, так как тот обеспечивает их семью и участвует в воспитании детей. Приговор для мужчины составил год лишения свободы условно.