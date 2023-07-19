19 июля 2023

Тюменец сломал жене нос за ревность к незнакомке

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Муж разозлился на обвинения в измене и сломал жене нос и челюсть Фото:

Житель Тюмени избил свою супругу за то, что женщина приревновала его к незнакомой женщине в кафе. Подробности дела содержатся в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. Муж сломал жене нос посреди улицы.

«Обвиняемый с супругой были в кафе, выпивали. К ним за стол подсела какая-то женщина, они разговорились. Далее жена отошла в туалет, а муж вышел покурить с незнакомкой. Вернувшись за столик и не обнаружив супруга, женщина испытала приступ ревности. Позднее, в ходе скандала, тюменец нанес жене четыре удара по голове, она получила перелом костей носа и челюсти», — говорится в материалах судебного дела.

Ссора произошла из-за того, что тюменка решила, что в ее отсутствие муж изменил ей с их собеседницей. Такой вывод она сделала по тому, что пара отсутствовала в кафе 15 минут, но курящими на улице женщина их не обнаружила.

Чтобы не скандалить в кафе супруги пошли домой. Идя по улице, они оскорбляли друг друга, и в какой-то момент муж ударил жену кулаком в глаз. Женщина упала, закричала, а супруг наклонился и нанес по ее лицу еще три удара. После этого пара вызвала скорую.

В суде жена просила не наказывать супруга, так как тот обеспечивает их семью и участвует в воспитании детей. Приговор для мужчины составил год лишения свободы условно.

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Житель Тюмени избил свою супругу за то, что женщина приревновала его к незнакомой женщине в кафе. Подробности дела содержатся в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. Муж сломал жене нос посреди улицы. «Обвиняемый с супругой были в кафе, выпивали. К ним за стол подсела какая-то женщина, они разговорились. Далее жена отошла в туалет, а муж вышел покурить с незнакомкой. Вернувшись за столик и не обнаружив супруга, женщина испытала приступ ревности. Позднее, в ходе скандала, тюменец нанес жене четыре удара по голове, она получила перелом костей носа и челюсти», — говорится в материалах судебного дела. Ссора произошла из-за того, что тюменка решила, что в ее отсутствие муж изменил ей с их собеседницей. Такой вывод она сделала по тому, что пара отсутствовала в кафе 15 минут, но курящими на улице женщина их не обнаружила. Чтобы не скандалить в кафе супруги пошли домой. Идя по улице, они оскорбляли друг друга, и в какой-то момент муж ударил жену кулаком в глаз. Женщина упала, закричала, а супруг наклонился и нанес по ее лицу еще три удара. После этого пара вызвала скорую. В суде жена просила не наказывать супруга, так как тот обеспечивает их семью и участвует в воспитании детей. Приговор для мужчины составил год лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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