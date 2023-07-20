Таксисты массово отказываются обслуживать тюменских дачников

Водители такси отказываются брать заказы из дачных кооперативов Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские таксисты агрегатора «Яндекс.Go» отказываются забирать пассажиров из дачных кооперативов, которые находятся рядом с микрорайоном Березняки. Об этом URA.RU рассказали владельцы участков в СНТ «Гвоздика» и «Солнечная поляна», которые столкнулись с указанной проблемой.

«Водители просто не берут наши заказы. Или отказываются от заявки, если система присваивает заявку автоматически. Иногда такси приходится ждать 30 — 40 минут. А то и больше», — рассказал агентству один из собственников СНТ «Гводика».

В СНТ «Солнечная поляна», которое находится рядом с СНТ «Гвоздика», сложилась похожая ситуация. «Иногда проще дойти до Березняков, которые находятся в паре километров от нашего сообщества. Там с такси нет никаких проблем. Многие дачники так и делают», — сообщил URA.RU один из представителей СНТ «Солнечная поляна».

Владелец одного из тюменских таксопарков считает, что водители отказываются брать заказы из дачных сообществ, потому что это невыгодно. «Например, таксист едет в сторону Березняков по объездной дороге. Для того чтобы попасть в „Гвоздику“ или „Солнечную поляну“, ему придется сделать крюк в несколько километров. А за поездку заплатят 100 — 200 рублей. Это невыгодно. Поэтому и отказываются», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу агрегатора «Яндекс.Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.