20 июля 2023

Александр Моор пояснил, что помогло добиться похвалы главы Минспорта Олега Матыцина

© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
По словам Моора, приоритеты правительства региона учитывают спортивную инфраструктуру Фото:

Спортивные успехи Тюменской области обусловлены развитием профильной инфраструктуры. Об этом глава региона Александр Моор заявил после получения высокой оценки от главы Минспорта Олега Матыцина, сообщает telegram-канал информационного центра областного правительства.

«Мы стараемся делать все для того, чтобы развивать спортивную инфраструктуру: строятся новые спортивные комплексы, стадионы, бассейны. Практически в каждом дворе и в каждом благоустроенном сквере есть спортивный уголок», — процитировал инфоцентр Моора.

Известно, что в регионе систематически занимаются физкультурой и спортом больше 60% жителей. Тюменская область занимает 5 место в рейтинге по внедрению комплекса ГТО по итогам 2022 года.

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Спортивные успехи Тюменской области обусловлены развитием профильной инфраструктуры. Об этом глава региона Александр Моор заявил после получения высокой оценки от главы Минспорта Олега Матыцина, сообщает telegram-канал информационного центра областного правительства. «Мы стараемся делать все для того, чтобы развивать спортивную инфраструктуру: строятся новые спортивные комплексы, стадионы, бассейны. Практически в каждом дворе и в каждом благоустроенном сквере есть спортивный уголок», — процитировал инфоцентр Моора. Известно, что в регионе систематически занимаются физкультурой и спортом больше 60% жителей. Тюменская область занимает 5 место в рейтинге по внедрению комплекса ГТО по итогам 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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