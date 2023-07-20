Александр Моор пояснил, что помогло добиться похвалы главы Минспорта Олега Матыцина

Спортивные успехи Тюменской области обусловлены развитием профильной инфраструктуры. Об этом глава региона Александр Моор заявил после получения высокой оценки от главы Минспорта Олега Матыцина, сообщает telegram-канал информационного центра областного правительства.
«Мы стараемся делать все для того, чтобы развивать спортивную инфраструктуру: строятся новые спортивные комплексы, стадионы, бассейны. Практически в каждом дворе и в каждом благоустроенном сквере есть спортивный уголок», — процитировал инфоцентр Моора.
Известно, что в регионе систематически занимаются физкультурой и спортом больше 60% жителей. Тюменская область занимает 5 место в рейтинге по внедрению комплекса ГТО по итогам 2022 года.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.