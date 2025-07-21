В МГУ объявили стипендию имени убитого на СВО военкора Журавлева

22 июля 2025 в 11:49 Размер текста - 17 +

Лучшие студенты журфаков трех вузов смогут претендовать на стипендию имени Ростислава Журавлева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В трех ведущих российских вузах — МГУ, НИУ ВШЭ и РЭУ им. Плеханова — лучшим студентам будут платить стипендию имени военного корреспондента Ростислава Журавлева — екатеринбургского журналиста, погибшего на СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня». «Стипендия учреждена Международной медиагруппой „Россия сегодня“ в 2024 году в память о Ростиславе Журавлеве, выдающемся военном журналисте и политическом обозревателе РИА Новости, погибшем при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции. Цель стипендии — поощрение талантливых студентов-журналистов, демонстрирующих не только высокую успеваемость и профессиональные достижения, но и активную гражданскую позицию, верность принципам честной и смелой журналистики», — говорится в их сообщении. Новость по теме Что известно о погибшем на Украине военкоре из Екатеринбурга Ростиславе Журавлеве Сумма стипендии составит 50 тысяч рублей. Претендовать на нее смогут студенты журфаков 3-го и 4-го курсов. В сентябре 2024-го ее уже получили Даниил Караев (МГУ), Максим Селиванов (ВШЭ) и Валерия Харченко (РЭУ имени Плеханова). «Учреждение стипендии имени Ростислава Журавлева — это не только дань памяти нашему коллеге, который отдал жизнь, выполняя свой долг, но и инвестиция в будущее российской журналистики. В каждом стипендиате мы видим продолжателя его дела — смелого, ответственного и преданного своему делу журналиста, которому передается энергия Ростислава, его мужество и стремление к правде, а также глубокое понимание истинного смысла нашей профессии», — отметил гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Журавлев погиб в 2023 году на Украине в Запорожской области. Он попал под обстрел ВСУ. Похоронили военкора на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. От имени президента России Владимира Путина журналисту был посмертно вручен орден Мужества и медаль «Доблесть и отвага» — от лица председателя СКР Александра Бастрыкина. В 2014 году Ростислав работал корреспондентом в URA.RU, в том числе в горячих точках. В 2021-м он стал сотрудником РИА Новости и в первые дни СВО отправился в командировку — сначала в ДНР, затем в Харьковскую, Запорожскую области. Несмотря на молодость, Журавлев входил в десятку лучших военкоров России. В 2022-м он удостоился премии «Золотое перо» за смелость при выполнении журналистского долга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В трех ведущих российских вузах — МГУ, НИУ ВШЭ и РЭУ им. Плеханова — лучшим студентам будут платить стипендию имени военного корреспондента Ростислава Журавлева — екатеринбургского журналиста, погибшего на СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня». «Стипендия учреждена Международной медиагруппой „Россия сегодня“ в 2024 году в память о Ростиславе Журавлеве, выдающемся военном журналисте и политическом обозревателе РИА Новости, погибшем при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции. Цель стипендии — поощрение талантливых студентов-журналистов, демонстрирующих не только высокую успеваемость и профессиональные достижения, но и активную гражданскую позицию, верность принципам честной и смелой журналистики», — говорится в их сообщении. Сумма стипендии составит 50 тысяч рублей. Претендовать на нее смогут студенты журфаков 3-го и 4-го курсов. В сентябре 2024-го ее уже получили Даниил Караев (МГУ), Максим Селиванов (ВШЭ) и Валерия Харченко (РЭУ имени Плеханова). «Учреждение стипендии имени Ростислава Журавлева — это не только дань памяти нашему коллеге, который отдал жизнь, выполняя свой долг, но и инвестиция в будущее российской журналистики. В каждом стипендиате мы видим продолжателя его дела — смелого, ответственного и преданного своему делу журналиста, которому передается энергия Ростислава, его мужество и стремление к правде, а также глубокое понимание истинного смысла нашей профессии», — отметил гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Журавлев погиб в 2023 году на Украине в Запорожской области. Он попал под обстрел ВСУ. Похоронили военкора на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. От имени президента России Владимира Путина журналисту был посмертно вручен орден Мужества и медаль «Доблесть и отвага» — от лица председателя СКР Александра Бастрыкина. В 2014 году Ростислав работал корреспондентом в URA.RU, в том числе в горячих точках. В 2021-м он стал сотрудником РИА Новости и в первые дни СВО отправился в командировку — сначала в ДНР, затем в Харьковскую, Запорожскую области. Несмотря на молодость, Журавлев входил в десятку лучших военкоров России. В 2022-м он удостоился премии «Золотое перо» за смелость при выполнении журналистского долга.