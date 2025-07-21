В МГУ объявили стипендию имени убитого на СВО военкора Журавлева

В трех ведущих российских вузах — МГУ, НИУ ВШЭ и РЭУ им. Плеханова — лучшим студентам будут платить стипендию имени военного корреспондента Ростислава Журавлева — екатеринбургского журналиста, погибшего на СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня».
«Стипендия учреждена Международной медиагруппой „Россия сегодня“ в 2024 году в память о Ростиславе Журавлеве, выдающемся военном журналисте и политическом обозревателе РИА Новости, погибшем при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции. Цель стипендии — поощрение талантливых студентов-журналистов, демонстрирующих не только высокую успеваемость и профессиональные достижения, но и активную гражданскую позицию, верность принципам честной и смелой журналистики», — говорится в их сообщении.
Сумма стипендии составит 50 тысяч рублей. Претендовать на нее смогут студенты журфаков 3-го и 4-го курсов. В сентябре 2024-го ее уже получили Даниил Караев (МГУ), Максим Селиванов (ВШЭ) и Валерия Харченко (РЭУ имени Плеханова).
«Учреждение стипендии имени Ростислава Журавлева — это не только дань памяти нашему коллеге, который отдал жизнь, выполняя свой долг, но и инвестиция в будущее российской журналистики. В каждом стипендиате мы видим продолжателя его дела — смелого, ответственного и преданного своему делу журналиста, которому передается энергия Ростислава, его мужество и стремление к правде, а также глубокое понимание истинного смысла нашей профессии», — отметил гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Журавлев погиб в 2023 году на Украине в Запорожской области. Он попал под обстрел ВСУ. Похоронили военкора на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. От имени президента России Владимира Путина журналисту был посмертно вручен орден Мужества и медаль «Доблесть и отвага» — от лица председателя СКР Александра Бастрыкина.
В 2014 году Ростислав работал корреспондентом в URA.RU, в том числе в горячих точках. В 2021-м он стал сотрудником РИА Новости и в первые дни СВО отправился в командировку — сначала в ДНР, затем в Харьковскую, Запорожскую области. Несмотря на молодость, Журавлев входил в десятку лучших военкоров России. В 2022-м он удостоился премии «Золотое перо» за смелость при выполнении журналистского долга.
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