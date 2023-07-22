22 июля 2023

Беженку из Украины возмутила надпись на русском языке в Праге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страны европейского союза. Пермь , прага, чехия, станция метро, метро праги
Беженка с Украины призвала убрать в пражском метро надпись на русском языке Фото:

Русскоязычные надписи на одной из станций пражского метро вызвали возмущение у беженки с Украины. Об этом пишет обозреватель чешской газеты Lidovky Ивета Крижова.

«Когда я прочитала в метро по-русски о дружбе Москвы и Праги, нам было очень страшно. Я этого не понимаю, потому что чешские политики утверждают, что Чехия против России. Так почему же они не убирают коммунистическую символику из публичного пространства?» — заявила 35-летняя украинка Ольга, передает Lidovky.

Как пишет автор статьи, в пражском транспортном предприятии объяснили, что эти надписи являются неотъемлемой частью интерьера станции, а также отражают часть истории Чехии. Отмечается, что мэрия Праги поддержала мнение компании.

Сейчас украинских беженцев не так радушно принимают в Европе. Гостеприимство европейцев закончилось из-за наглого и хамского поведения «гостей», пишет телеканал 360.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Русскоязычные надписи на одной из станций пражского метро вызвали возмущение у беженки с Украины. Об этом пишет обозреватель чешской газеты Lidovky Ивета Крижова. «Когда я прочитала в метро по-русски о дружбе Москвы и Праги, нам было очень страшно. Я этого не понимаю, потому что чешские политики утверждают, что Чехия против России. Так почему же они не убирают коммунистическую символику из публичного пространства?» — заявила 35-летняя украинка Ольга, передает Lidovky. Как пишет автор статьи, в пражском транспортном предприятии объяснили, что эти надписи являются неотъемлемой частью интерьера станции, а также отражают часть истории Чехии. Отмечается, что мэрия Праги поддержала мнение компании. Сейчас украинских беженцев не так радушно принимают в Европе. Гостеприимство европейцев закончилось из-за наглого и хамского поведения «гостей», пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...