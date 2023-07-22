Беженку из Украины возмутила надпись на русском языке в Праге

23 июля 2023 в 06:49 Размер текста - 17 +

Беженка с Украины призвала убрать в пражском метро надпись на русском языке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Русскоязычные надписи на одной из станций пражского метро вызвали возмущение у беженки с Украины. Об этом пишет обозреватель чешской газеты Lidovky Ивета Крижова. «Когда я прочитала в метро по-русски о дружбе Москвы и Праги, нам было очень страшно. Я этого не понимаю, потому что чешские политики утверждают, что Чехия против России. Так почему же они не убирают коммунистическую символику из публичного пространства?» — заявила 35-летняя украинка Ольга, передает Lidovky. Как пишет автор статьи, в пражском транспортном предприятии объяснили, что эти надписи являются неотъемлемой частью интерьера станции, а также отражают часть истории Чехии. Отмечается, что мэрия Праги поддержала мнение компании. Сейчас украинских беженцев не так радушно принимают в Европе. Гостеприимство европейцев закончилось из-за наглого и хамского поведения «гостей», пишет телеканал 360.

Русскоязычные надписи на одной из станций пражского метро вызвали возмущение у беженки с Украины. Об этом пишет обозреватель чешской газеты Lidovky Ивета Крижова. «Когда я прочитала в метро по-русски о дружбе Москвы и Праги, нам было очень страшно. Я этого не понимаю, потому что чешские политики утверждают, что Чехия против России. Так почему же они не убирают коммунистическую символику из публичного пространства?» — заявила 35-летняя украинка Ольга, передает Lidovky. Как пишет автор статьи, в пражском транспортном предприятии объяснили, что эти надписи являются неотъемлемой частью интерьера станции, а также отражают часть истории Чехии. Отмечается, что мэрия Праги поддержала мнение компании. Сейчас украинских беженцев не так радушно принимают в Европе. Гостеприимство европейцев закончилось из-за наглого и хамского поведения «гостей», пишет телеканал 360.