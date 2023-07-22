22 июля 2023
21 июля 2023

Житель Шадринска надругался над могилой после ссоры с родней похороненной женщины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище. Рябково. Курган, могила, кладбище, памятник
Полиция поймала шадринца, который надругался над могилой на городском кладбище Фото:

Житель Шадринска (Курганская область) сломал памятник на могиле после ссоры с родственниками похороненной женщины. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».

«Сотрудники полиции задержали 53-летнего ранее неоднократно судимого жителя Шадринска, который, в начале июля, находясь на кладбище, вступил в конфликт с родственником погребенной. Спустя некоторое время, злоумышленник решил вернуться на кладбище и выплеснуть свою агрессию на захоронение», — написано в посте.

Уточняется, что полиция задержала вандала. По данным ведомства, на злоумышленника завели уголовное дело по статье № 244 Уголовного кодекса РФ «Надругательства над телами умерших и местами их захоронения». Вандалу грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.

Полиция поймала в Шадринске Курганской области вандала, который надругался над могилой
Полиция поймала в Шадринске Курганской области вандала, который надругался над могилой
Фото:

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Житель Шадринска (Курганская область) сломал памятник на могиле после ссоры с родственниками похороненной женщины. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Сотрудники полиции задержали 53-летнего ранее неоднократно судимого жителя Шадринска, который, в начале июля, находясь на кладбище, вступил в конфликт с родственником погребенной. Спустя некоторое время, злоумышленник решил вернуться на кладбище и выплеснуть свою агрессию на захоронение», — написано в посте. Уточняется, что полиция задержала вандала. По данным ведомства, на злоумышленника завели уголовное дело по статье № 244 Уголовного кодекса РФ «Надругательства над телами умерших и местами их захоронения». Вандалу грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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