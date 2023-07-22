Житель Шадринска надругался над могилой после ссоры с родней похороненной женщины. Фото

23 июля 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Полиция поймала шадринца, который надругался над могилой на городском кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Шадринска (Курганская область) сломал памятник на могиле после ссоры с родственниками похороненной женщины. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Сотрудники полиции задержали 53-летнего ранее неоднократно судимого жителя Шадринска, который, в начале июля, находясь на кладбище, вступил в конфликт с родственником погребенной. Спустя некоторое время, злоумышленник решил вернуться на кладбище и выплеснуть свою агрессию на захоронение», — написано в посте. Уточняется, что полиция задержала вандала. По данным ведомства, на злоумышленника завели уголовное дело по статье № 244 Уголовного кодекса РФ «Надругательства над телами умерших и местами их захоронения». Вандалу грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев. Полиция поймала в Шадринске Курганской области вандала, который надругался над могилой Фото: telegram-канал «Полиция Курганской области», https://t.me/UMVD45

Житель Шадринска (Курганская область) сломал памятник на могиле после ссоры с родственниками похороненной женщины. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Сотрудники полиции задержали 53-летнего ранее неоднократно судимого жителя Шадринска, который, в начале июля, находясь на кладбище, вступил в конфликт с родственником погребенной. Спустя некоторое время, злоумышленник решил вернуться на кладбище и выплеснуть свою агрессию на захоронение», — написано в посте. Уточняется, что полиция задержала вандала. По данным ведомства, на злоумышленника завели уголовное дело по статье № 244 Уголовного кодекса РФ «Надругательства над телами умерших и местами их захоронения». Вандалу грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.