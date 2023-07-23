ВСУ повредили главный храм Одессы: главное к вечеру 23 июля

Киев случайно повредил храм в Одессе из-за некорректной работы ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Одессе из-за падения украинской зенитной ракеты был поврежден Спасо-Преображенский собор. URA.RU приводит главные новости к вечеру 23 июля.
- В Одессе был разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский кафедральный собор. В Минобороны РФ уточнили, что причиной повреждения здания стала украинская ракета. Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что удар по собору был нанесен Киевом случайно, из-за неправильной работы системы противовоздушной обороны (ПВО).
- США готовы передать Украине истребители F-16, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он уточнил, что как только будет принято соответствующее решение, Украина получит истребители спустя несколько месяцев.
- Украина испытывает трудности в ходе своего контрнаступления. Вооружения ее армии не хватит, чтобы растянуть наступление до августа, уверен командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Президент РФ Владимир Путин отметил, что украинское контрнаступление окончательно провалилось. По словам главы Украины Владимира Зеленского, данная операция не увенчалась успехом из-за недостатка боеприпасов. Также причиной провала стала долгая подготовка, передают argumenti.ru.
- ВСУ потеряли 26 тысяч человек в ходе своего контрнаступления. Такой информацией поделился Владимир Путин.
- В Крыму российские силовые службы задержали агента Главного управления разведки Украины (ГУР), который организовал диверсию на полуострове 22 июля. Также задержанный в 2022 году совершил поджог телеведущего Дмитрия Киселева.
- За сутки ВС РФ уничтожили более 15 немецких танков Leopard и американских Bradley. Об этом сообщает Пятый канал.
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