23 июля 2023

Курганец, который бил и поил девочку шампанским, сядет в тюрьму

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Курганец сядет в колонию за истязание и спаивание несовершеннолетней Фото:

В Курганской области житель Далматово сядет в тюрьму за истязание и спаивание несовершеннолетней девочки. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«В суде установлено, что мужчина неоднократно приобретал в магазине спиртное (шампанское и пиво), после чего предлагал несовершеннолетней употребить спиртные напитки, распивая алкоголь совместно с ней. Зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, систематически причинял ей побои», — написано на сайте прокуратуры Курганской области.

Уточняется, что девушка испытывала физическую боль и психические страдания из-за действий злоумышленника. По данным ведомства, суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее суд вынес приговор жителю поселка Каргаполье в Курганской области, который приставал к своей падчерице. Об этом сообщалось на официальном сайте СУ СКР по Курганской области.

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В Курганской области житель Далматово сядет в тюрьму за истязание и спаивание несовершеннолетней девочки. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «В суде установлено, что мужчина неоднократно приобретал в магазине спиртное (шампанское и пиво), после чего предлагал несовершеннолетней употребить спиртные напитки, распивая алкоголь совместно с ней. Зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, систематически причинял ей побои», — написано на сайте прокуратуры Курганской области. Уточняется, что девушка испытывала физическую боль и психические страдания из-за действий злоумышленника. По данным ведомства, суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее суд вынес приговор жителю поселка Каргаполье в Курганской области, который приставал к своей падчерице. Об этом сообщалось на официальном сайте СУ СКР по Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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