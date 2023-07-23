Курганец, который бил и поил девочку шампанским, сядет в тюрьму

Курганец сядет в колонию за истязание и спаивание несовершеннолетней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области житель Далматово сядет в тюрьму за истязание и спаивание несовершеннолетней девочки. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«В суде установлено, что мужчина неоднократно приобретал в магазине спиртное (шампанское и пиво), после чего предлагал несовершеннолетней употребить спиртные напитки, распивая алкоголь совместно с ней. Зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, систематически причинял ей побои», — написано на сайте прокуратуры Курганской области.

Уточняется, что девушка испытывала физическую боль и психические страдания из-за действий злоумышленника. По данным ведомства, суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее суд вынес приговор жителю поселка Каргаполье в Курганской области, который приставал к своей падчерице. Об этом сообщалось на официальном сайте СУ СКР по Курганской области.