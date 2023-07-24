В правительстве Тюменской области закрыли вакансию руководителя

Вакантное место в тюменском правительстве образовалось в январе
Евгений Вайсбек назначен замдиректора департамента экономики Тюменской области. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.
«Департамент экономики Тюменской области, заместитель директора — Вайсбек Евгений Николаевич», — говорится в документе о назначениях и увольнениях в правительстве. Ранее новый замдиректора работал в том же департаменте в должности начальника управления прогнозирования и анализа.
Вакантное место в департаменте образовалось после увольнения Татьяны Южаковой в январе. Замену ей искали на сайте объявлений.
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