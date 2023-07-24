В правительстве Тюменской области закрыли вакансию руководителя

Евгений Вайсбек назначен замдиректора департамента экономики Тюменской области

25 июля 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Вакантное место в тюменском правительстве образовалось в январе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Евгений Вайсбек назначен замдиректора департамента экономики Тюменской области. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства. «Департамент экономики Тюменской области, заместитель директора — Вайсбек Евгений Николаевич», — говорится в документе о назначениях и увольнениях в правительстве. Ранее новый замдиректора работал в том же департаменте в должности начальника управления прогнозирования и анализа. Вакантное место в департаменте образовалось после увольнения Татьяны Южаковой в январе. Замену ей искали на сайте объявлений.

Евгений Вайсбек назначен замдиректора департамента экономики Тюменской области. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства. «Департамент экономики Тюменской области, заместитель директора — Вайсбек Евгений Николаевич», — говорится в документе о назначениях и увольнениях в правительстве. Ранее новый замдиректора работал в том же департаменте в должности начальника управления прогнозирования и анализа. Вакантное место в департаменте образовалось после увольнения Татьяны Южаковой в январе. Замену ей искали на сайте объявлений.