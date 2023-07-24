24 июля 2023

В правительстве Тюменской области закрыли вакансию руководителя

Евгений Вайсбек назначен замдиректора департамента экономики Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания. Тюмень, правительство тюменской области, тюмень, виды тюмени
Вакантное место в тюменском правительстве образовалось в январе Фото:

Евгений Вайсбек назначен замдиректора департамента экономики Тюменской области. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.

«Департамент экономики Тюменской области, заместитель директора — Вайсбек Евгений Николаевич», — говорится в документе о назначениях и увольнениях в правительстве. Ранее новый замдиректора работал в том же департаменте в должности начальника управления прогнозирования и анализа.

Вакантное место в департаменте образовалось после увольнения Татьяны Южаковой в январе. Замену ей искали на сайте объявлений.

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Евгений Вайсбек назначен замдиректора департамента экономики Тюменской области. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства. «Департамент экономики Тюменской области, заместитель директора — Вайсбек Евгений Николаевич», — говорится в документе о назначениях и увольнениях в правительстве. Ранее новый замдиректора работал в том же департаменте в должности начальника управления прогнозирования и анализа. Вакантное место в департаменте образовалось после увольнения Татьяны Южаковой в январе. Замену ей искали на сайте объявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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