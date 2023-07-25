В Тобольске затопило крупный гипермаркет. Видео

В Тобольске эвакуировали гипермаркет «Лента»
© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы предполагают, что причина в прорыве сливных труб Фото:

В Тобольске (Тюменская область) затопило гипермаркет сети «Лента». Об этом сообщают очевидцы, которые выкладывают свои видео в соцсетях.

«Лента в Тобольске сегодня превратилась в аквапарк», — написано в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Также там уточнили, что предположительно в здании прорвало сливные трубы. На данный момент магазин уже закрыт.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Лента». На момент публикации новости ответ ожидается.

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В Тобольске (Тюменская область) затопило гипермаркет сети «Лента». Об этом сообщают очевидцы, которые выкладывают свои видео в соцсетях. «Лента в Тобольске сегодня превратилась в аквапарк», — написано в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Также там уточнили, что предположительно в здании прорвало сливные трубы. На данный момент магазин уже закрыт. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Лента». На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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