В Тобольске эвакуировали гипермаркет «Лента»

Очевидцы предполагают, что причина в прорыве сливных труб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) затопило гипермаркет сети «Лента». Об этом сообщают очевидцы, которые выкладывают свои видео в соцсетях.

«Лента в Тобольске сегодня превратилась в аквапарк», — написано в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». Также там уточнили, что предположительно в здании прорвало сливные трубы. На данный момент магазин уже закрыт.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Лента». На момент публикации новости ответ ожидается.