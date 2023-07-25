25 июля 2023

В Тюмени мужчины избили девушку за обвинение в заражении ВИЧ-инфекцией

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, удушье
Двое мужчин били и пинали девушку ногами возле подъезда жилого дома Фото:

В Тюмени возле подъезда жилого дома по улице Мельникайте,69 двое мужчин пинали ногами и били девушку. Причиной конфликта стало то, что она обвинила одного из них в заражении ее ВИЧ-инфекцией.

«В Тюмени по адресу: улица Мельникайте, 69 25 июля в 22:54 двое молодых людей испинали и избили девушку из-за заражения ВИЧ инфекцией. <…> Молодые люди зажали девушку у подъезда входной двери. Девушка утверждала, что молодой человек заразил ее ВИЧ-инфекцией, на что ей отвечали силой», — сообщает издание «Уральский меридиан».

За конфликтом наблюдала компания из 10 человек. Они предпочли не вмешиваться. Позже мужчины и девушка вошли в подъезд. На общедомовом балконе на 10-м этаже они продолжили выяснять отношения.

Издание сообщает, что конфликт продолжался 40 минут. После прибытия сотрудников полиции драка прекратилась.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации ответ не получен.

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В Тюмени возле подъезда жилого дома по улице Мельникайте,69 двое мужчин пинали ногами и били девушку. Причиной конфликта стало то, что она обвинила одного из них в заражении ее ВИЧ-инфекцией. «В Тюмени по адресу: улица Мельникайте, 69 25 июля в 22:54 двое молодых людей испинали и избили девушку из-за заражения ВИЧ инфекцией. <…> Молодые люди зажали девушку у подъезда входной двери. Девушка утверждала, что молодой человек заразил ее ВИЧ-инфекцией, на что ей отвечали силой», — сообщает издание «Уральский меридиан». За конфликтом наблюдала компания из 10 человек. Они предпочли не вмешиваться. Позже мужчины и девушка вошли в подъезд. На общедомовом балконе на 10-м этаже они продолжили выяснять отношения. Издание сообщает, что конфликт продолжался 40 минут. После прибытия сотрудников полиции драка прекратилась. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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