В Тюмени мужчины избили девушку за обвинение в заражении ВИЧ-инфекцией

26 июля 2023 в 02:27 Размер текста - 17 +

Двое мужчин били и пинали девушку ногами возле подъезда жилого дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени возле подъезда жилого дома по улице Мельникайте,69 двое мужчин пинали ногами и били девушку. Причиной конфликта стало то, что она обвинила одного из них в заражении ее ВИЧ-инфекцией. «В Тюмени по адресу: улица Мельникайте, 69 25 июля в 22:54 двое молодых людей испинали и избили девушку из-за заражения ВИЧ инфекцией. <…> Молодые люди зажали девушку у подъезда входной двери. Девушка утверждала, что молодой человек заразил ее ВИЧ-инфекцией, на что ей отвечали силой», — сообщает издание «Уральский меридиан». За конфликтом наблюдала компания из 10 человек. Они предпочли не вмешиваться. Позже мужчины и девушка вошли в подъезд. На общедомовом балконе на 10-м этаже они продолжили выяснять отношения. Издание сообщает, что конфликт продолжался 40 минут. После прибытия сотрудников полиции драка прекратилась. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации ответ не получен.

В Тюмени возле подъезда жилого дома по улице Мельникайте,69 двое мужчин пинали ногами и били девушку. Причиной конфликта стало то, что она обвинила одного из них в заражении ее ВИЧ-инфекцией. «В Тюмени по адресу: улица Мельникайте, 69 25 июля в 22:54 двое молодых людей испинали и избили девушку из-за заражения ВИЧ инфекцией. <…> Молодые люди зажали девушку у подъезда входной двери. Девушка утверждала, что молодой человек заразил ее ВИЧ-инфекцией, на что ей отвечали силой», — сообщает издание «Уральский меридиан». За конфликтом наблюдала компания из 10 человек. Они предпочли не вмешиваться. Позже мужчины и девушка вошли в подъезд. На общедомовом балконе на 10-м этаже они продолжили выяснять отношения. Издание сообщает, что конфликт продолжался 40 минут. После прибытия сотрудников полиции драка прекратилась. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации ответ не получен.