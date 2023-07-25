Тюменская прокуратура через суд сократила срок расселения аварийного дома. Фото

26 июля 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Ветхий дом планировали снести только к концу 2027 года (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура Тюменского района через суд сократила срок расселения аварийного многоквартирного дома в поселке Московский на три года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Изначально ветхий дом панировали расселить до 31 декабря 2027 года. «Проверка показала, что фактическое аварийное состояние практически всех конструктивных элементов данного дома может повлечь необратимые последствия, как для его жильцов, так и для неопределенного круга лиц. В связи с этим прокуратора Тюменского района в судебном порядке добилась установления нового срока отселения — до 31.12.2024», — рассказали в надзорном органе. Ранее агентство писало, что более девяти тысяч жителей Тюменской области переселят из ветхого и аварийного жилья до конца 2023 года. По данным Главного управления строительства, с 2019 года в регионе уже расселено 116 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Фото: прокуратура Тюменской области

Прокуратура Тюменского района через суд сократила срок расселения аварийного многоквартирного дома в поселке Московский на три года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Изначально ветхий дом панировали расселить до 31 декабря 2027 года. «Проверка показала, что фактическое аварийное состояние практически всех конструктивных элементов данного дома может повлечь необратимые последствия, как для его жильцов, так и для неопределенного круга лиц. В связи с этим прокуратора Тюменского района в судебном порядке добилась установления нового срока отселения — до 31.12.2024», — рассказали в надзорном органе. Ранее агентство писало, что более девяти тысяч жителей Тюменской области переселят из ветхого и аварийного жилья до конца 2023 года. По данным Главного управления строительства, с 2019 года в регионе уже расселено 116 тысяч квадратных метров аварийного жилья.