Ставленник тюменского миллионера в гордуме нарушил устав Тюмени

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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, моисеев николай
Николай Моисеев не захотел сдавать отчет о проделанной за год депутатской работе Фото:

Ставленник депутата Тюменской облдумы и предпринимателя Алексея Салмина в гордуме Николай Моисеев нарушил устав Тюмени. По словам источников URA.RU, он не сдал годовой отчет о проделанной депутатской работе. На сайте гордумы его отчет также отсутствует.

«Подобный инцидент — первый за историю всего VII созыва. Почему он не стал сдавать отчет — неизвестно. Возможно, плохо отработал созыв», — поделился собеседник агентства.

В пресс-службе гордумы сообщили, что отчеты сдали все депутаты. На вопрос, почему, в таком случае, информация отсутствует на сайте — отвечать отказались.

Николай Моисеев выиграл праймериз «Единой России» по 8 одномандатному округу. Он планирует избраться в гордуму Тюмени уже в 4 раз. В политтусовке считается, что Моисеев — протеже тюменского бизнесмена Салмина, которому он помог в прошлом, работая в силовых структурах.

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Ставленник депутата Тюменской облдумы и предпринимателя Алексея Салмина в гордуме Николай Моисеев нарушил устав Тюмени. По словам источников URA.RU, он не сдал годовой отчет о проделанной депутатской работе. На сайте гордумы его отчет также отсутствует. «Подобный инцидент — первый за историю всего VII созыва. Почему он не стал сдавать отчет — неизвестно. Возможно, плохо отработал созыв», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе гордумы сообщили, что отчеты сдали все депутаты. На вопрос, почему, в таком случае, информация отсутствует на сайте — отвечать отказались. Николай Моисеев выиграл праймериз «Единой России» по 8 одномандатному округу. Он планирует избраться в гордуму Тюмени уже в 4 раз. В политтусовке считается, что Моисеев — протеже тюменского бизнесмена Салмина, которому он помог в прошлом, работая в силовых структурах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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