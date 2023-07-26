Ставленник тюменского миллионера в гордуме нарушил устав Тюмени

Николай Моисеев не захотел сдавать отчет о проделанной за год депутатской работе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ставленник депутата Тюменской облдумы и предпринимателя Алексея Салмина в гордуме Николай Моисеев нарушил устав Тюмени. По словам источников URA.RU, он не сдал годовой отчет о проделанной депутатской работе. На сайте гордумы его отчет также отсутствует.

«Подобный инцидент — первый за историю всего VII созыва. Почему он не стал сдавать отчет — неизвестно. Возможно, плохо отработал созыв», — поделился собеседник агентства.

В пресс-службе гордумы сообщили, что отчеты сдали все депутаты. На вопрос, почему, в таком случае, информация отсутствует на сайте — отвечать отказались.

Николай Моисеев выиграл праймериз «Единой России» по 8 одномандатному округу. Он планирует избраться в гордуму Тюмени уже в 4 раз. В политтусовке считается, что Моисеев — протеже тюменского бизнесмена Салмина, которому он помог в прошлом, работая в силовых структурах.