В Кургане продают УАЗ с автомобильным номером 666 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганские власти продают три автомобиля УАЗ, одна из машин имеет номер с цифрами 666. Информация об этом размещена на сайте департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

«Продается специальный пассажирский автомобиль УАЗ 22069-04. Год выпуска: 2005. Начальная цена 100 400 рублей», — указано на сайте ведомства. На фотографии, опубликованной департаментом, на транспортном средстве есть регистрационный номер с цифрами 666.

Также продается грузовой фургон УАЗ. Цена машины: 108,3 тысячи рублей. Грузовой автомобиль УАЗ 2011 года выпуска оценивается в 192 тысячи рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до конца июля. Подведение итогов состоится 4 августа.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продадут четыре санитарных автомобиля, машину скорой помощи и школьный автобус. Инициатива о продаже неиспользуемой техники была поддержана депутатами облдумы.