25 июля 2023

Курганские чиновники продают машину с номером 666. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинской области, лесная дорога, поездка, уаз буханка
В Кургане продают УАЗ с автомобильным номером 666 (архивное фото) Фото:

Курганские власти продают три автомобиля УАЗ, одна из машин имеет номер с цифрами 666. Информация об этом размещена на сайте департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

«Продается специальный пассажирский автомобиль УАЗ 22069-04. Год выпуска: 2005. Начальная цена 100 400 рублей», — указано на сайте ведомства. На фотографии, опубликованной департаментом, на транспортном средстве есть регистрационный номер с цифрами 666.

Также продается грузовой фургон УАЗ. Цена машины: 108,3 тысячи рублей. Грузовой автомобиль УАЗ 2011 года выпуска оценивается в 192 тысячи рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до конца июля. Подведение итогов состоится 4 августа.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продадут четыре санитарных автомобиля, машину скорой помощи и школьный автобус. Инициатива о продаже неиспользуемой техники была поддержана депутатами облдумы.

В Кургане продаются три автомобиля УАЗ
В Кургане продаются три автомобиля УАЗ
Фото:

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Курганские власти продают три автомобиля УАЗ, одна из машин имеет номер с цифрами 666. Информация об этом размещена на сайте департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. «Продается специальный пассажирский автомобиль УАЗ 22069-04. Год выпуска: 2005. Начальная цена 100 400 рублей», — указано на сайте ведомства. На фотографии, опубликованной департаментом, на транспортном средстве есть регистрационный номер с цифрами 666. Также продается грузовой фургон УАЗ. Цена машины: 108,3 тысячи рублей. Грузовой автомобиль УАЗ 2011 года выпуска оценивается в 192 тысячи рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до конца июля. Подведение итогов состоится 4 августа. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продадут четыре санитарных автомобиля, машину скорой помощи и школьный автобус. Инициатива о продаже неиспользуемой техники была поддержана депутатами облдумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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