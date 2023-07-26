Тюменка получила судимость, назвав росгвардейцев лицами нетрадиционной ориентации

Женщина обругала росгвардейцев, а одному еще и влепила пощечину Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Тюменской области получила два года условно за то, что назвала сотрудников Росгвардии лицами нетрадиционной сексуальной ориентации, а также ударила одного из силовиков. Подробности указаны в судебном акте по делу.

«Сотрудники Росгвардии приехали на объект, где сработала тревожная кнопка. Продавец пояснила, что двое посетителей пьяны и нецензурно бранятся. Граждан попросили пройти в служебный автомобиль, после чего обвиняемая начала оскорблять правоохранителей, используя слова „п*****“ (грубое обозначение лиц нетрадиционной сексуальной ориентации — прим. URA.RU) и „г******“ (грубое название средства контрацепции — прим.URA.RU)», — говорится в материалах дела.

Также нетрезвая женщина схватила одного из силовиков за форму и дала ему пощечину. Как на процессе рассказали правоохранители, поведение женщины оскорбило их честь и достоинство. Сама обвиняемая свою вину не признала, заявив, что не помнит обстоятельств произошедшего, так как была пьяна.

За оскорбление представителя власти, а также применение к нему насилия, Ишимский городской суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы. Наказание было решено считать условным.

Ранее URA.RU рассказывало и о других случаях, когда тюменцы получали наказание за публичные оскорбления. Так, в Тюменском районе мужчину оштрафовали за брань в адрес главы сельского поселения, которую он высказал в одном из мессенджеров.