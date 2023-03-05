Тюменца наказали за унижение чиновника в мессенджере

06 марта 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Тюменец оскорбил главу сельского поселения в мессенджере Viber Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Тюменского района был оштрафован за публичное оскорбление главы сельского поселения в групповом чате мессенджера Viber. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «В ноябре 2022 года 32-летний местный житель разместил в указанной группе адресованные главе муниципального образования сообщения, в которых с использованием выражений, противоречащих общепринятым нормам морали и нравственности, высказал недовольство работой местной администрации. Прокуратура района в отношении гражданина возбудила дело об административном правонарушении», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области. На момент публикации оскорблений, в сообществе состояло 249 участников. Мировой суд признал жителя Тюменского района виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ — оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». Виновнику был назначен штраф. Ранее агентство писало о том, что Герой России из Тюмени Владимир Шарпатов отсудил 83 тыс. рублей у тюменцев, оскорбивших его в мессенджере Viber. Причиной конфликта стали разногласия между Шарпатовым и участниками СНТ «Лесная сказка».

Житель Тюменского района был оштрафован за публичное оскорбление главы сельского поселения в групповом чате мессенджера Viber. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «В ноябре 2022 года 32-летний местный житель разместил в указанной группе адресованные главе муниципального образования сообщения, в которых с использованием выражений, противоречащих общепринятым нормам морали и нравственности, высказал недовольство работой местной администрации. Прокуратура района в отношении гражданина возбудила дело об административном правонарушении», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области. На момент публикации оскорблений, в сообществе состояло 249 участников. Мировой суд признал жителя Тюменского района виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ — оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». Виновнику был назначен штраф. Ранее агентство писало о том, что Герой России из Тюмени Владимир Шарпатов отсудил 83 тыс. рублей у тюменцев, оскорбивших его в мессенджере Viber. Причиной конфликта стали разногласия между Шарпатовым и участниками СНТ «Лесная сказка».