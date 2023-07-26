Тюменцы начали массово скупать новогодние туры за границу со скидкой

27 июля 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Тюменцы скупают новогодние туры на острова с выгодой до 150% Фото: Алена Полозова © URA.RU Жители Тюмени заранее начали скупать новогодние туры в жаркие страны, которые по раннему бронированию можно приобрести с выгодой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд». «Туры на новогодние праздники уже давно стали продаваться. Безусловно, можно выиграть в цене, но самое главное — выиграть в местах. Ближе к вылету не останется совершенно ничего. Места раскупаются очень быстро. Заканчиваются места на рейсах, в отелях. Чаще всего сейчас бронируют Таиланд и Мальдивы. Мальдивы начинаются где-то от 500 тысяч рублей на двоих взрослых на семь дней, Таиланд — чуть меньше, от 200 тысяч», — рассказала Светлана Завьялова. Собеседница агентства сообщила, что ближе к вылету цены на путевки будут гораздо выше, поскольку все бюджетные варианты будут раскуплены уже заранее. Завьялова вспоминает, что в прошлом году туры в Таиланд в канун праздников доходили в цене до 500 тысяч рублей, а на Мальдивы — до 800 тысяч на двоих за семь дней. Ранее агентство сообщало о том, что в Тюмени появились горящие туры на Мальдивы. За недельный отдых на островах горожанами предлагают заплатить от 340 тысяч рублей.

Жители Тюмени заранее начали скупать новогодние туры в жаркие страны, которые по раннему бронированию можно приобрести с выгодой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд». «Туры на новогодние праздники уже давно стали продаваться. Безусловно, можно выиграть в цене, но самое главное — выиграть в местах. Ближе к вылету не останется совершенно ничего. Места раскупаются очень быстро. Заканчиваются места на рейсах, в отелях. Чаще всего сейчас бронируют Таиланд и Мальдивы. Мальдивы начинаются где-то от 500 тысяч рублей на двоих взрослых на семь дней, Таиланд — чуть меньше, от 200 тысяч», — рассказала Светлана Завьялова. Собеседница агентства сообщила, что ближе к вылету цены на путевки будут гораздо выше, поскольку все бюджетные варианты будут раскуплены уже заранее. Завьялова вспоминает, что в прошлом году туры в Таиланд в канун праздников доходили в цене до 500 тысяч рублей, а на Мальдивы — до 800 тысяч на двоих за семь дней. Ранее агентство сообщало о том, что в Тюмени появились горящие туры на Мальдивы. За недельный отдых на островах горожанами предлагают заплатить от 340 тысяч рублей.