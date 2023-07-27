Новый глава из ЯНАО переманивает окружных управленцев. Инсайд

Мэр Тазовского района Виктор Югай предложил Роману Пикуну из департамента КМНС ЯНАО пост первого зама

28 июля 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Виктор Югай, став главой района, стал формировать собственную команду Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Глава Тазовского района Виктор Югай начал формировать собственную команду. Как сообщили URA.RU источники в политических кругах ЯНАО, с высокой долей вероятности его первым заместителем станет чиновник окружного департамента по делам КМНС Роман Пикун. «Пикун вполне мог претендовать на пост директора департамента КМНС, однако отдать ему эту должность было нельзя — по традиции, главой ведомства должен быть представитель коренных народов. Место первого зама главы района якобы предложил Пикуну сам Югай — новому мэру надо формировать собственную команду, а вопросы взаимодействия с коренными ямальцами остаются для Тазовского одними из приоритетных», — сообщили собеседники. По мнению собеседников агентства, Югай, ранее возглавлявший агропромышленный департамент, и Пикун, курировавший взаимодействие с КМНС в Тазовском районе, хорошо знакомы и ранее им уже приходилось работать в связке. «Губернатор Дмитрий Артюхов поставил перед новым главой района много серьезных задач, и Югаю нужны люди, которые знакомы с местной спецификой и в максимально короткие сроки войдут в курс дел», — пояснили инсайдеры. Из открытых источников известно, что Пикуну 52 года, он родился и вырос на Ямале, получил два высших образования — техническое в сфере добычи полезных ископаемых и юридическое. В 2019 году управленец вошел в число финалистов конкурса «Лидеры России». Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу правительства округа. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что после ухода на пенсию главы департамента КМНС Ирины Сотруевой Пикун некоторое время руководил ведомством. Тем не менее директором департамента стала чиновница из Ямальского района Ульяна Каленюк — она соответствовала всем критериям и подходила по национальному признаку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Тазовского района Виктор Югай начал формировать собственную команду. Как сообщили URA.RU источники в политических кругах ЯНАО, с высокой долей вероятности его первым заместителем станет чиновник окружного департамента по делам КМНС Роман Пикун. «Пикун вполне мог претендовать на пост директора департамента КМНС, однако отдать ему эту должность было нельзя — по традиции, главой ведомства должен быть представитель коренных народов. Место первого зама главы района якобы предложил Пикуну сам Югай — новому мэру надо формировать собственную команду, а вопросы взаимодействия с коренными ямальцами остаются для Тазовского одними из приоритетных», — сообщили собеседники. По мнению собеседников агентства, Югай, ранее возглавлявший агропромышленный департамент, и Пикун, курировавший взаимодействие с КМНС в Тазовском районе, хорошо знакомы и ранее им уже приходилось работать в связке. «Губернатор Дмитрий Артюхов поставил перед новым главой района много серьезных задач, и Югаю нужны люди, которые знакомы с местной спецификой и в максимально короткие сроки войдут в курс дел», — пояснили инсайдеры. Из открытых источников известно, что Пикуну 52 года, он родился и вырос на Ямале, получил два высших образования — техническое в сфере добычи полезных ископаемых и юридическое. В 2019 году управленец вошел в число финалистов конкурса «Лидеры России». Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу правительства округа. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что после ухода на пенсию главы департамента КМНС Ирины Сотруевой Пикун некоторое время руководил ведомством. Тем не менее директором департамента стала чиновница из Ямальского района Ульяна Каленюк — она соответствовала всем критериям и подходила по национальному признаку.