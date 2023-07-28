Роскомнадзор заблокировал сайт мэрии курганского города

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Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
Роскомнадзор заблокировал сайт города Щучье Курганской области Фото:

Роскомнадзор внес официальный сайт города Щучье (Курганская область) в список запрещенных сайтов. Об этом сообщается на сайте службы.

«Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ», — указывается на сайте федеральной службы. В приемной главы Щучанского муниципального округа URA.RU сообщили, что они не знают, с чем связана блокировка. «Не можем сказать, сайт работал. Прокомментировать не можем», — ответили в приемной.

Сейчас при попытке зайти на сайт города через браузер и по ссылке через мессенджеры, предварительно перед открытием домена «щучье-город» появляется информация об одном из запрещенных в России онлайн-казино. Предполагается, что это и могло стать причиной запрета к доступу сайта, но в данных Роскомнадзора не уточняется, какой именно материал повлек за собой блокировку.

Ранее URA.RU писало, что Курганский городской суд блокировал сайты с испанским национальным деликатесом. Горсуд заблокировал 16 ссылок с испанскими деликатесами.

Скриншот домена сайта Щучья из браузера
Скриншот домена сайта Щучья из браузера

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Роскомнадзор внес официальный сайт города Щучье (Курганская область) в список запрещенных сайтов. Об этом сообщается на сайте службы. «Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ», — указывается на сайте федеральной службы. В приемной главы Щучанского муниципального округа URA.RU сообщили, что они не знают, с чем связана блокировка. «Не можем сказать, сайт работал. Прокомментировать не можем», — ответили в приемной. Сейчас при попытке зайти на сайт города через браузер и по ссылке через мессенджеры, предварительно перед открытием домена «щучье-город» появляется информация об одном из запрещенных в России онлайн-казино. Предполагается, что это и могло стать причиной запрета к доступу сайта, но в данных Роскомнадзора не уточняется, какой именно материал повлек за собой блокировку. Ранее URA.RU писало, что Курганский городской суд блокировал сайты с испанским национальным деликатесом. Горсуд заблокировал 16 ссылок с испанскими деликатесами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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