Роскомнадзор заблокировал сайт мэрии курганского города

Роскомнадзор заблокировал сайт города Щучье Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роскомнадзор внес официальный сайт города Щучье (Курганская область) в список запрещенных сайтов. Об этом сообщается на сайте службы.

«Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ», — указывается на сайте федеральной службы. В приемной главы Щучанского муниципального округа URA.RU сообщили, что они не знают, с чем связана блокировка. «Не можем сказать, сайт работал. Прокомментировать не можем», — ответили в приемной.

Сейчас при попытке зайти на сайт города через браузер и по ссылке через мессенджеры, предварительно перед открытием домена «щучье-город» появляется информация об одном из запрещенных в России онлайн-казино. Предполагается, что это и могло стать причиной запрета к доступу сайта, но в данных Роскомнадзора не уточняется, какой именно материал повлек за собой блокировку.



Ранее URA.RU писало, что Курганский городской суд блокировал сайты с испанским национальным деликатесом. Горсуд заблокировал 16 ссылок с испанскими деликатесами.

Скрин: сайт Роскомнадзора