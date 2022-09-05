В Кургане заблокировали сайты, где продают испанский хамон

Курганский городской суд заблокировал 16 сайтов с продажей испанского хамона

06 сентября 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Курганский суд заблокировал 16 сайтов с деликатесами из Испании (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Курганский городской суд заблокировал более десяти сайтов с испанским национальным деликатесом — хамоном. Об этом сообщается telegram-канал «Roskomsvoboda». «Такого удара хамон не переживет! Курганский городской суд заблокировал 16 ссылок с испанскими деликатесами. Впрочем, надзорным органам придется снова проявить смекалку, поскольку сайт уже редиректится (перенаправляет посетителей с одного на другой URL-адрес — прим. ред) на другой домен», — говорится в сообщении. В комментариях пользователи мессенджера иронично высказались насчет блокировки сайта с испанским блюдом. «Мда… В нашей стране борьба с хамоном — это самая важная проблема», — написал пользователь под ником Волан де Морт. «Ох уж этот испанский деликатес! Все раскачивает и раскачивает Конституционный строй России», — добавил пользователь Anton Ivanov. «Хамонюзеры, в бой!», — написал Daniel.

Курганский городской суд заблокировал более десяти сайтов с испанским национальным деликатесом — хамоном. Об этом сообщается telegram-канал «Roskomsvoboda». «Такого удара хамон не переживет! Курганский городской суд заблокировал 16 ссылок с испанскими деликатесами. Впрочем, надзорным органам придется снова проявить смекалку, поскольку сайт уже редиректится (перенаправляет посетителей с одного на другой URL-адрес — прим. ред) на другой домен», — говорится в сообщении. В комментариях пользователи мессенджера иронично высказались насчет блокировки сайта с испанским блюдом. «Мда… В нашей стране борьба с хамоном — это самая важная проблема», — написал пользователь под ником Волан де Морт. «Ох уж этот испанский деликатес! Все раскачивает и раскачивает Конституционный строй России», — добавил пользователь Anton Ivanov. «Хамонюзеры, в бой!», — написал Daniel.