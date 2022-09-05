05 сентября 2022

В Кургане заблокировали сайты, где продают испанский хамон

Курганский городской суд заблокировал 16 сайтов с продажей испанского хамона
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Гастрономия в Покровском пассаже. Екатеринбург, хамон, деликатес, магазин
Курганский суд заблокировал 16 сайтов с деликатесами из Испании (архивное фото) Фото:

Курганский городской суд заблокировал более десяти сайтов с испанским национальным деликатесом — хамоном. Об этом сообщается telegram-канал «Roskomsvoboda».

«Такого удара хамон не переживет! Курганский городской суд заблокировал 16 ссылок с испанскими деликатесами. Впрочем, надзорным органам придется снова проявить смекалку, поскольку сайт уже редиректится (перенаправляет посетителей с одного на другой URL-адрес — прим. ред) на другой домен», — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи мессенджера иронично высказались насчет блокировки сайта с испанским блюдом. «Мда… В нашей стране борьба с хамоном — это самая важная проблема», — написал пользователь под ником Волан де Морт. «Ох уж этот испанский деликатес! Все раскачивает и раскачивает Конституционный строй России», — добавил пользователь Anton Ivanov. «Хамонюзеры, в бой!», — написал Daniel.

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Курганский городской суд заблокировал более десяти сайтов с испанским национальным деликатесом — хамоном. Об этом сообщается telegram-канал «Roskomsvoboda». «Такого удара хамон не переживет! Курганский городской суд заблокировал 16 ссылок с испанскими деликатесами. Впрочем, надзорным органам придется снова проявить смекалку, поскольку сайт уже редиректится (перенаправляет посетителей с одного на другой URL-адрес — прим. ред) на другой домен», — говорится в сообщении. В комментариях пользователи мессенджера иронично высказались насчет блокировки сайта с испанским блюдом. «Мда… В нашей стране борьба с хамоном — это самая важная проблема», — написал пользователь под ником Волан де Морт. «Ох уж этот испанский деликатес! Все раскачивает и раскачивает Конституционный строй России», — добавил пользователь Anton Ivanov. «Хамонюзеры, в бой!», — написал Daniel.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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