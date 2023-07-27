Тюменца, который домогался подростка в отеле, отправили в СИЗО

28 июля 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Мужчина пробудет в СИЗО до 12 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени под стражу заключили мужчину, которого обвиняют в домогательствах к несовершеннолетнему. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Злоумышленник заманил подростка в один из местных отелей. «Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в отношении 32-летнего тюменца, обвиняемого в действиях сексуального характера… в отношении несовершеннолетнего (п. „а“ ч.3 ст. 132 УК РФ). Обвиняемый будет находиться под стражей до 12 сентября», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел в тюменском люкс-отеле Rolex. Злоумышленник познакомился с 16-летним подростком в интернете, после чего пригласил мальчика в гостиницу. О происшествии узнала мать ребенка, после чего попыталась вызволить сына.

В Тюмени под стражу заключили мужчину, которого обвиняют в домогательствах к несовершеннолетнему. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Злоумышленник заманил подростка в один из местных отелей. «Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в отношении 32-летнего тюменца, обвиняемого в действиях сексуального характера… в отношении несовершеннолетнего (п. „а“ ч.3 ст. 132 УК РФ). Обвиняемый будет находиться под стражей до 12 сентября», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел в тюменском люкс-отеле Rolex. Злоумышленник познакомился с 16-летним подростком в интернете, после чего пригласил мальчика в гостиницу. О происшествии узнала мать ребенка, после чего попыталась вызволить сына.