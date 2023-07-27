27 июля 2023

Тюменца, который домогался подростка в отеле, отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Семченко Антону в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конвой, силовики, тюрьма, полиция, суд, клетка
Мужчина пробудет в СИЗО до 12 сентября Фото:

В Тюмени под стражу заключили мужчину, которого обвиняют в домогательствах к несовершеннолетнему. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Злоумышленник заманил подростка в один из местных отелей.

«Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в отношении 32-летнего тюменца, обвиняемого в действиях сексуального характера… в отношении несовершеннолетнего (п. „а“ ч.3 ст. 132 УК РФ). Обвиняемый будет находиться под стражей до 12 сентября», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в тюменском люкс-отеле Rolex. Злоумышленник познакомился с 16-летним подростком в интернете, после чего пригласил мальчика в гостиницу. О происшествии узнала мать ребенка, после чего попыталась вызволить сына.

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В Тюмени под стражу заключили мужчину, которого обвиняют в домогательствах к несовершеннолетнему. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Злоумышленник заманил подростка в один из местных отелей. «Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в отношении 32-летнего тюменца, обвиняемого в действиях сексуального характера… в отношении несовершеннолетнего (п. „а“ ч.3 ст. 132 УК РФ). Обвиняемый будет находиться под стражей до 12 сентября», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел в тюменском люкс-отеле Rolex. Злоумышленник познакомился с 16-летним подростком в интернете, после чего пригласил мальчика в гостиницу. О происшествии узнала мать ребенка, после чего попыталась вызволить сына.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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