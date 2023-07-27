27 июля 2023
26 июля 2023

В ЯНАО в выходные придут дожди с грозами

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
В ЯНАО 29—30 июля пройдут осадки Фото:

Жителей ЯНАО ожидают дождливые выходные, в Ноябрьске и Губкинском возможны грозы. Температура воздуха достигнет отметки 20-25 градусов днем и 14-16 градусов ночью, сообщается на платформе Gismeteo.

«В большинстве районов Ямала пройдут дожди, в Ноябрьске 29 июля ожидается гроза. Температура воздуха — от 14 до 16 градусов ночью, 20—26 градусов днем», — сообщают специалисты сервиса Gismeteo.

В Надыме дождь начнется днем 28 июля и закончится утром следующего дня, в Новом Уренгое небольшой дождь ожидается в субботу 29 июля. В Ноябрьске 29 июля ожидается дождь с грозой, гроза возможно пройдет в Губкинском. В Салехарде осадки не ожидаются, температура воздуха в окружной столице составит 23 градуса.

В ЯНАО с 24 июля установилась жаркая и сухая погода. Из-за погоды и опасности сухих гроз на Ямале был продлен запрет на посещение лесов.

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Жителей ЯНАО ожидают дождливые выходные, в Ноябрьске и Губкинском возможны грозы. Температура воздуха достигнет отметки 20-25 градусов днем и 14-16 градусов ночью, сообщается на платформе Gismeteo. «В большинстве районов Ямала пройдут дожди, в Ноябрьске 29 июля ожидается гроза. Температура воздуха — от 14 до 16 градусов ночью, 20—26 градусов днем», — сообщают специалисты сервиса Gismeteo. В Надыме дождь начнется днем 28 июля и закончится утром следующего дня, в Новом Уренгое небольшой дождь ожидается в субботу 29 июля. В Ноябрьске 29 июля ожидается дождь с грозой, гроза возможно пройдет в Губкинском. В Салехарде осадки не ожидаются, температура воздуха в окружной столице составит 23 градуса. В ЯНАО с 24 июля установилась жаркая и сухая погода. Из-за погоды и опасности сухих гроз на Ямале был продлен запрет на посещение лесов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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