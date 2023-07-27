В ЯНАО в выходные придут дожди с грозами

Жителей ЯНАО ожидают дождливые выходные, в Ноябрьске и Губкинском возможны грозы. Температура воздуха достигнет отметки 20-25 градусов днем и 14-16 градусов ночью, сообщается на платформе Gismeteo.
«В большинстве районов Ямала пройдут дожди, в Ноябрьске 29 июля ожидается гроза. Температура воздуха — от 14 до 16 градусов ночью, 20—26 градусов днем», — сообщают специалисты сервиса Gismeteo.
В Надыме дождь начнется днем 28 июля и закончится утром следующего дня, в Новом Уренгое небольшой дождь ожидается в субботу 29 июля. В Ноябрьске 29 июля ожидается дождь с грозой, гроза возможно пройдет в Губкинском. В Салехарде осадки не ожидаются, температура воздуха в окружной столице составит 23 градуса.
В ЯНАО с 24 июля установилась жаркая и сухая погода. Из-за погоды и опасности сухих гроз на Ямале был продлен запрет на посещение лесов.
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