В ЯНАО в выходные придут дожди с грозами

28 июля 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

В ЯНАО 29—30 июля пройдут осадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей ЯНАО ожидают дождливые выходные, в Ноябрьске и Губкинском возможны грозы. Температура воздуха достигнет отметки 20-25 градусов днем и 14-16 градусов ночью, сообщается на платформе Gismeteo. «В большинстве районов Ямала пройдут дожди, в Ноябрьске 29 июля ожидается гроза. Температура воздуха — от 14 до 16 градусов ночью, 20—26 градусов днем», — сообщают специалисты сервиса Gismeteo. В Надыме дождь начнется днем 28 июля и закончится утром следующего дня, в Новом Уренгое небольшой дождь ожидается в субботу 29 июля. В Ноябрьске 29 июля ожидается дождь с грозой, гроза возможно пройдет в Губкинском. В Салехарде осадки не ожидаются, температура воздуха в окружной столице составит 23 градуса. В ЯНАО с 24 июля установилась жаркая и сухая погода. Из-за погоды и опасности сухих гроз на Ямале был продлен запрет на посещение лесов.

Жителей ЯНАО ожидают дождливые выходные, в Ноябрьске и Губкинском возможны грозы. Температура воздуха достигнет отметки 20-25 градусов днем и 14-16 градусов ночью, сообщается на платформе Gismeteo. «В большинстве районов Ямала пройдут дожди, в Ноябрьске 29 июля ожидается гроза. Температура воздуха — от 14 до 16 градусов ночью, 20—26 градусов днем», — сообщают специалисты сервиса Gismeteo. В Надыме дождь начнется днем 28 июля и закончится утром следующего дня, в Новом Уренгое небольшой дождь ожидается в субботу 29 июля. В Ноябрьске 29 июля ожидается дождь с грозой, гроза возможно пройдет в Губкинском. В Салехарде осадки не ожидаются, температура воздуха в окружной столице составит 23 градуса. В ЯНАО с 24 июля установилась жаркая и сухая погода. Из-за погоды и опасности сухих гроз на Ямале был продлен запрет на посещение лесов.