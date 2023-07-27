27 июля 2023

На День города тюменцам обещают град и дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Тюмень , туча, туча над городом, ливень, дождь в городе
Несмотря на осадки, днем воздух прогреется до 27 градусов тепла Фото:

В субботу, 29 июля, когда Тюмень будет отмечать День города, в Тюменской области ожидаются осадки в виде дождя и града. Предостережение выпустил информационный центр правительства Тюменской области. Кроме того, синоптики прогнозируют туман и сильный ветер.

«Температура воздуха днем, 29 июля, составит 22—27 градусов тепла, возможны грозы и град. Ветер северный 7—12 м/с. При грозе порывы могут достигать до 18 м/с», — сообщает инфоцентр. Ночью также ожидается дождь, местами гроза и туман.

Ранее URA.RU писало о последствиях урагана, который прошел в Тюмени 19 июля. Тогда сильный ветер повалил деревья, а из-за дождя затопило автобусы.

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В субботу, 29 июля, когда Тюмень будет отмечать День города, в Тюменской области ожидаются осадки в виде дождя и града. Предостережение выпустил информационный центр правительства Тюменской области. Кроме того, синоптики прогнозируют туман и сильный ветер. «Температура воздуха днем, 29 июля, составит 22—27 градусов тепла, возможны грозы и град. Ветер северный 7—12 м/с. При грозе порывы могут достигать до 18 м/с», — сообщает инфоцентр. Ночью также ожидается дождь, местами гроза и туман. Ранее URA.RU писало о последствиях урагана, который прошел в Тюмени 19 июля. Тогда сильный ветер повалил деревья, а из-за дождя затопило автобусы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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