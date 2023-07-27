На День города тюменцам обещают град и дожди

В субботу, 29 июля, когда Тюмень будет отмечать День города, в Тюменской области ожидаются осадки в виде дождя и града. Предостережение выпустил информационный центр правительства Тюменской области. Кроме того, синоптики прогнозируют туман и сильный ветер.
«Температура воздуха днем, 29 июля, составит 22—27 градусов тепла, возможны грозы и град. Ветер северный 7—12 м/с. При грозе порывы могут достигать до 18 м/с», — сообщает инфоцентр. Ночью также ожидается дождь, местами гроза и туман.
Ранее URA.RU писало о последствиях урагана, который прошел в Тюмени 19 июля. Тогда сильный ветер повалил деревья, а из-за дождя затопило автобусы.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.