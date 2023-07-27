На День города тюменцам обещают град и дожди

28 июля 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Несмотря на осадки, днем воздух прогреется до 27 градусов тепла Фото: Денис Моргунов © URA.RU В субботу, 29 июля, когда Тюмень будет отмечать День города, в Тюменской области ожидаются осадки в виде дождя и града. Предостережение выпустил информационный центр правительства Тюменской области. Кроме того, синоптики прогнозируют туман и сильный ветер. «Температура воздуха днем, 29 июля, составит 22—27 градусов тепла, возможны грозы и град. Ветер северный 7—12 м/с. При грозе порывы могут достигать до 18 м/с», — сообщает инфоцентр. Ночью также ожидается дождь, местами гроза и туман. Ранее URA.RU писало о последствиях урагана, который прошел в Тюмени 19 июля. Тогда сильный ветер повалил деревья, а из-за дождя затопило автобусы.

В субботу, 29 июля, когда Тюмень будет отмечать День города, в Тюменской области ожидаются осадки в виде дождя и града. Предостережение выпустил информационный центр правительства Тюменской области. Кроме того, синоптики прогнозируют туман и сильный ветер. «Температура воздуха днем, 29 июля, составит 22—27 градусов тепла, возможны грозы и град. Ветер северный 7—12 м/с. При грозе порывы могут достигать до 18 м/с», — сообщает инфоцентр. Ночью также ожидается дождь, местами гроза и туман. Ранее URA.RU писало о последствиях урагана, который прошел в Тюмени 19 июля. Тогда сильный ветер повалил деревья, а из-за дождя затопило автобусы.