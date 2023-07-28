На кладбище курганского города выделят участок для погибших участников СВО

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Родительский день. Рябковское кладбище. Курган , памятник воинам, звезда, могила, кладбище, пятиконечная звезда
В Шадринске выделят землю на кладбище для погибших участников спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Шадринске (Курганская область) на городском кладбище выделят участок для захоронения военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. Об этом сообщается в telegram-канале администрации.

«Еще одно совместное решение администрации и семей воинов — выделить на городском кладбище участок для ветеранов боевых действий. Сегодня могилы участников СВО в разных местах, в том числе в Шадринском округе, в семейных захоронениях и так далее», — говорится в посте мэрии Шадринска. Специальный участок уже расчищен и выровнен на Андреевском кладбище.

Также по инициативе семьей погибших участников боевых действий в Шадринске высадят именные деревья в честь героев СВО. Участок для их посадки выбран в сквере Воинской славы. Высаживать деревья планируют весной. В администрации города отмечают, что в перспективе там может появиться мемориал в честь защитников.

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В Шадринске (Курганская область) на городском кладбище выделят участок для захоронения военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. Об этом сообщается в telegram-канале администрации. «Еще одно совместное решение администрации и семей воинов — выделить на городском кладбище участок для ветеранов боевых действий. Сегодня могилы участников СВО в разных местах, в том числе в Шадринском округе, в семейных захоронениях и так далее», — говорится в посте мэрии Шадринска. Специальный участок уже расчищен и выровнен на Андреевском кладбище. Также по инициативе семьей погибших участников боевых действий в Шадринске высадят именные деревья в честь героев СВО. Участок для их посадки выбран в сквере Воинской славы. Высаживать деревья планируют весной. В администрации города отмечают, что в перспективе там может появиться мемориал в честь защитников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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