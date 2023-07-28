На кладбище курганского города выделят участок для погибших участников СВО

В Шадринске выделят землю на кладбище для погибших участников спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Шадринске (Курганская область) на городском кладбище выделят участок для захоронения военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. Об этом сообщается в telegram-канале администрации.

«Еще одно совместное решение администрации и семей воинов — выделить на городском кладбище участок для ветеранов боевых действий. Сегодня могилы участников СВО в разных местах, в том числе в Шадринском округе, в семейных захоронениях и так далее», — говорится в посте мэрии Шадринска. Специальный участок уже расчищен и выровнен на Андреевском кладбище.

Также по инициативе семьей погибших участников боевых действий в Шадринске высадят именные деревья в честь героев СВО. Участок для их посадки выбран в сквере Воинской славы. Высаживать деревья планируют весной. В администрации города отмечают, что в перспективе там может появиться мемориал в честь защитников.