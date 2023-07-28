Сенатор Муратов заявил, что в России можно будет сбивать любые беспилотники

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Открытие Кетовской школы. Курган, муратов сергей
О нововведении сенатор Сергей Муратов доложил во время заседания СФ Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов доложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, что в России сотрудники силовых ведомств смогут сбивать любые беспилотные летательные аппараты. Об этом Муратов рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня на очередном пленарном заседании Совета Федерации доложил председателю Валентине Ивановне Матвиенко и коллегам о внесении изменений в Федеральный закон о наделении правом сотрудников силовых структур сбивать беспилотники всех типов, то есть пресекать их движение. Изменения в закон были одобрены. У силовых ведомств сейчас появится возможность пресекать движение любых дронов — воздушных, наземных, надводных, подводных. Это также касается беспилотных транспортных средств и других автоматизированных беспилотных комплексов», — рассказал Муратов.

В 2022 году сообщалось, что в Кургане владельцы квадрокоптера рискуют получить штрафы, если управляют незарегистрированным аппаратом без опознавательных знаков и без необходимого разрешения. Ранее в России полицейские могли сбивать беспилотники, если квадрокоптеры угрожают жизни и здоровью граждан.

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов доложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, что в России сотрудники силовых ведомств смогут сбивать любые беспилотные летательные аппараты. Об этом Муратов рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня на очередном пленарном заседании Совета Федерации доложил председателю Валентине Ивановне Матвиенко и коллегам о внесении изменений в Федеральный закон о наделении правом сотрудников силовых структур сбивать беспилотники всех типов, то есть пресекать их движение. Изменения в закон были одобрены. У силовых ведомств сейчас появится возможность пресекать движение любых дронов — воздушных, наземных, надводных, подводных. Это также касается беспилотных транспортных средств и других автоматизированных беспилотных комплексов», — рассказал Муратов. В 2022 году сообщалось, что в Кургане владельцы квадрокоптера рискуют получить штрафы, если управляют незарегистрированным аппаратом без опознавательных знаков и без необходимого разрешения. Ранее в России полицейские могли сбивать беспилотники, если квадрокоптеры угрожают жизни и здоровью граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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