Сенатор Муратов заявил, что в России можно будет сбивать любые беспилотники

28 июля 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

О нововведении сенатор Сергей Муратов доложил во время заседания СФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор от Курганской области Сергей Муратов доложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, что в России сотрудники силовых ведомств смогут сбивать любые беспилотные летательные аппараты. Об этом Муратов рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня на очередном пленарном заседании Совета Федерации доложил председателю Валентине Ивановне Матвиенко и коллегам о внесении изменений в Федеральный закон о наделении правом сотрудников силовых структур сбивать беспилотники всех типов, то есть пресекать их движение. Изменения в закон были одобрены. У силовых ведомств сейчас появится возможность пресекать движение любых дронов — воздушных, наземных, надводных, подводных. Это также касается беспилотных транспортных средств и других автоматизированных беспилотных комплексов», — рассказал Муратов. В 2022 году сообщалось, что в Кургане владельцы квадрокоптера рискуют получить штрафы, если управляют незарегистрированным аппаратом без опознавательных знаков и без необходимого разрешения. Ранее в России полицейские могли сбивать беспилотники, если квадрокоптеры угрожают жизни и здоровью граждан.

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов доложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, что в России сотрудники силовых ведомств смогут сбивать любые беспилотные летательные аппараты. Об этом Муратов рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня на очередном пленарном заседании Совета Федерации доложил председателю Валентине Ивановне Матвиенко и коллегам о внесении изменений в Федеральный закон о наделении правом сотрудников силовых структур сбивать беспилотники всех типов, то есть пресекать их движение. Изменения в закон были одобрены. У силовых ведомств сейчас появится возможность пресекать движение любых дронов — воздушных, наземных, надводных, подводных. Это также касается беспилотных транспортных средств и других автоматизированных беспилотных комплексов», — рассказал Муратов. В 2022 году сообщалось, что в Кургане владельцы квадрокоптера рискуют получить штрафы, если управляют незарегистрированным аппаратом без опознавательных знаков и без необходимого разрешения. Ранее в России полицейские могли сбивать беспилотники, если квадрокоптеры угрожают жизни и здоровью граждан.