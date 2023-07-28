Сенатор Муратов заявил, что в России можно будет сбивать любые беспилотники

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов доложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, что в России сотрудники силовых ведомств смогут сбивать любые беспилотные летательные аппараты. Об этом Муратов рассказал в своем telegram-канале.
«Сегодня на очередном пленарном заседании Совета Федерации доложил председателю Валентине Ивановне Матвиенко и коллегам о внесении изменений в Федеральный закон о наделении правом сотрудников силовых структур сбивать беспилотники всех типов, то есть пресекать их движение. Изменения в закон были одобрены. У силовых ведомств сейчас появится возможность пресекать движение любых дронов — воздушных, наземных, надводных, подводных. Это также касается беспилотных транспортных средств и других автоматизированных беспилотных комплексов», — рассказал Муратов.
В 2022 году сообщалось, что в Кургане владельцы квадрокоптера рискуют получить штрафы, если управляют незарегистрированным аппаратом без опознавательных знаков и без необходимого разрешения. Ранее в России полицейские могли сбивать беспилотники, если квадрокоптеры угрожают жизни и здоровью граждан.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.