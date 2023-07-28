Губернатор Моор и полпред Якушев посетили бой звезд ММА в Тюмени

28 июля 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Моор и Якушев посетили финальные бои турнира RCC Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетили международный турнир по ММА лиги RCC в Тюмени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Александр Моор и Владимир Якушев пришли на финальные бои турнира. Они заняли места рядом», — передает корреспондент. Вместе с ними сели мэр Тюмени Руслан Кухарук и директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени анонсировали второй международный турнир по ММА лиги RCC. Хедлайнерами вечера станут тюменский боец Алексей Кунченко дагестанец Шамиль Мусаев. Кроме этого на ринге сойдутся и другие бойцы. Площадкой турнира стал СК «Центральный», где организаторы создали уникальную атмосферу в стиле древней Тюмени.

Губернатор Тюменской области Александр Моор и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетили международный турнир по ММА лиги RCC в Тюмени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Александр Моор и Владимир Якушев пришли на финальные бои турнира. Они заняли места рядом», — передает корреспондент. Вместе с ними сели мэр Тюмени Руслан Кухарук и директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени анонсировали второй международный турнир по ММА лиги RCC. Хедлайнерами вечера станут тюменский боец Алексей Кунченко дагестанец Шамиль Мусаев. Кроме этого на ринге сойдутся и другие бойцы. Площадкой турнира стал СК «Центральный», где организаторы создали уникальную атмосферу в стиле древней Тюмени.