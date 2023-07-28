Губернатор Моор и полпред Якушев посетили бой звезд ММА в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетили международный турнир по ММА лиги RCC в Тюмени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Александр Моор и Владимир Якушев пришли на финальные бои турнира. Они заняли места рядом», — передает корреспондент. Вместе с ними сели мэр Тюмени Руслан Кухарук и директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени анонсировали второй международный турнир по ММА лиги RCC. Хедлайнерами вечера станут тюменский боец Алексей Кунченко дагестанец Шамиль Мусаев. Кроме этого на ринге сойдутся и другие бойцы. Площадкой турнира стал СК «Центральный», где организаторы создали уникальную атмосферу в стиле древней Тюмени.
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