Губернатор Моор и полпред Якушев посетили бой звезд ММА в Тюмени

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Заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности. Тюмень, моор александр, якушев владимир
Моор и Якушев посетили финальные бои турнира RCC Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетили международный турнир по ММА лиги RCC в Тюмени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Александр Моор и Владимир Якушев пришли на финальные бои турнира. Они заняли места рядом», — передает корреспондент. Вместе с ними сели мэр Тюмени Руслан Кухарук и директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени анонсировали второй международный турнир по ММА лиги RCC. Хедлайнерами вечера станут тюменский боец Алексей Кунченко дагестанец Шамиль Мусаев. Кроме этого на ринге сойдутся и другие бойцы. Площадкой турнира стал СК «Центральный», где организаторы создали уникальную атмосферу в стиле древней Тюмени.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетили международный турнир по ММА лиги RCC в Тюмени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Александр Моор и Владимир Якушев пришли на финальные бои турнира. Они заняли места рядом», — передает корреспондент. Вместе с ними сели мэр Тюмени Руслан Кухарук и директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени анонсировали второй международный турнир по ММА лиги RCC. Хедлайнерами вечера станут тюменский боец Алексей Кунченко дагестанец Шамиль Мусаев. Кроме этого на ринге сойдутся и другие бойцы. Площадкой турнира стал СК «Центральный», где организаторы создали уникальную атмосферу в стиле древней Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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