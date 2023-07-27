В Тюмени на День города пройдут гулянья, фестивали и концерт любимой группы Путина. Афиша

В Тюмени 29 июля пройдет концерт «Любэ», а также ряд фестивалей

27 июля 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Празднование Дня города завершится на набережной Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени 29 июля устроят большой праздник в честь Дня города. Жители смогут увидеть множество фестивалей, шоу, концертов и соревнований. Хедлайнерами вечера станут выступление группы «Любэ», любимых музыкантов президента РФ Владимира Путина, а также праздничный фейерверк на набережной Туры. URA.RU подготовило список, который поможет сориентироваться в выборе площадки для отдыха. Одной из главных локаций станет площадь 400-летия Тюмени, где с 12:00 откроются различные художественные проекты, фотозоны, начнут проводить мастер-классы и интерактивы. На главной сцене будут выступать Тюменский духовой оркестр и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова. Звездой вечера станет группа «Любэ», которая выступит в 8 вечера. Гулянья пройдут и в других популярных локациях, таких как Цветной бульвар. Там с 12:00 откроется площадка «Тюмень мастеровая», где можно будет погрузиться в атмосферу Тюмени 19 века. Там будут ярмарки местных производителей и ремесленников, интерактивные площадки и концерты, соответствующие тематике погружения в историю. Рядом пройдет «Пикник книг», который с 10:00 будет развлекать тюменцев мастер-классами, встречами с писателями и краеведами. Также там пройдут ярмарка книг, лекции, квизы и различные игры. Концертно-танцевальная программа развернется на набережной реки Туры. Музыка от музыкальных групп и авторов будет играть на набережной реки Туры с 15:00, у подъема к памятнику Владимира Маяковского. С 11:00 у Конторы пароходства начнется фестиваль традиционной кубинской музыки и танца «Чака-чака». Центральная площадь станет местом для площадки «Танцующий город», где с 12:00 любой желающий, вне зависимости от возраста и навыков, сможет научиться аргентинскому танго, лезгинке, бачате и другим танцам. Помимо этого, в Тюмени проведут национальный татарский праздник «Сабантуй». Там можно будет плясать и петь песни под гармонь, а также участвовать в спортивных и национальных играх и соревнованиях. Для гостей устроят и тематическое представление с погружением в колорит мероприятия, которое начнется в 12:00 в Заречном парке.



В финале празднования тюменцев зовут на набережную, откуда будет виден салют в честь 437-летия Тюмени. URA.RU также составило список мест, откуда фейерверк будет видно лучше всего. Ранее агентство подготовило афишу мероприятий, на которых в День города можно будет увидеть спортивные соревнования, фестивали, шоу и выступления. Для родителей также есть список мест, где можно устроить отдых для своего ребенка. Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени 29 июля устроят большой праздник в честь Дня города. Жители смогут увидеть множество фестивалей, шоу, концертов и соревнований. Хедлайнерами вечера станут выступление группы «Любэ», любимых музыкантов президента РФ Владимира Путина, а также праздничный фейерверк на набережной Туры. URA.RU подготовило список, который поможет сориентироваться в выборе площадки для отдыха. Одной из главных локаций станет площадь 400-летия Тюмени, где с 12:00 откроются различные художественные проекты, фотозоны, начнут проводить мастер-классы и интерактивы. На главной сцене будут выступать Тюменский духовой оркестр и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова. Звездой вечера станет группа «Любэ», которая выступит в 8 вечера. Гулянья пройдут и в других популярных локациях, таких как Цветной бульвар. Там с 12:00 откроется площадка «Тюмень мастеровая», где можно будет погрузиться в атмосферу Тюмени 19 века. Там будут ярмарки местных производителей и ремесленников, интерактивные площадки и концерты, соответствующие тематике погружения в историю. Рядом пройдет «Пикник книг», который с 10:00 будет развлекать тюменцев мастер-классами, встречами с писателями и краеведами. Также там пройдут ярмарка книг, лекции, квизы и различные игры. Концертно-танцевальная программа развернется на набережной реки Туры. Музыка от музыкальных групп и авторов будет играть на набережной реки Туры с 15:00, у подъема к памятнику Владимира Маяковского. С 11:00 у Конторы пароходства начнется фестиваль традиционной кубинской музыки и танца «Чака-чака». Центральная площадь станет местом для площадки «Танцующий город», где с 12:00 любой желающий, вне зависимости от возраста и навыков, сможет научиться аргентинскому танго, лезгинке, бачате и другим танцам. Помимо этого, в Тюмени проведут национальный татарский праздник «Сабантуй». Там можно будет плясать и петь песни под гармонь, а также участвовать в спортивных и национальных играх и соревнованиях. Для гостей устроят и тематическое представление с погружением в колорит мероприятия, которое начнется в 12:00 в Заречном парке. В финале празднования тюменцев зовут на набережную, откуда будет виден салют в честь 437-летия Тюмени. URA.RU также составило список мест, откуда фейерверк будет видно лучше всего. Ранее агентство подготовило афишу мероприятий, на которых в День города можно будет увидеть спортивные соревнования, фестивали, шоу и выступления. Для родителей также есть список мест, где можно устроить отдых для своего ребенка.