В Тюмени установят ограничения для электросамокатов в День города

Электросамокаты придется оставить возле праздничных площадок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На время празднования Дня города в Тюмени будет установлено ограничение, по которому электросамокатами нельзя будет пользоваться в некоторых районах центральной части города. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Для комфорта и безопасности жителей и гостей города на период проведения праздничных мероприятий в День города Тюмени, 29 июля, будут введены временные зоны запрета эксплуатации электросамокатов, используемых в автоматизированных системах проката», — указано в telegram-канале администрации Тюмени. Там уточнили, что ограничения будут действовать с 6:00 29 июля до 01:00 30 июля.

Самыми крупными зонами запрета станут левый и правый берег набережной Туры. Кроме этого, большая зона без электросамокатов будет выделена в пределах улиц Челюскинцев, Ленина, Казанской и Ямской. Все остальные территории можно будет посмотреть в мобильных приложениях. При этом в районе улиц Челюскинцев и Казанской специально оборудуют парковку с электросамокатами. В мэрии считают, что это удобный способ уехать после праздника.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область оказалась одним из лидеров по количеству аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Их количество возросло почти на 200%.