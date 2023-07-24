24 июля 2023

В Тюмени перекроют улицы и закроют парковки. Скрин

В Тюмени на День города закроют ряд улиц и парковок
© Служба новостей «URA.RU»
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День города-2017. Тюмень
Маршрут будет ограничен в том числе и из-за «Парада красных машин» Фото:

В Тюмени 29 июля ограничат или закроют для проезда автомобилей несколько улиц в центральной части города. Также будут закрыты несколько парковок. Такое решение связано с празднованием Дня города, о чем рассказали в пресс-службе мэрии Тюмени.

«На время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 437-й годовщине образования Тюмени, планируется временное ограничение и прекращение движения на автомобильных дорогах города», — указано на сайте администрации. Там также привели полный список перекрытий.

Ограничения связаны с маршрутом колонны «Парада красных машин», которая пройдет по центру Тюмени от Технопарка по улице Республики вдоль до улицы Челюскинцев, где машины развернутся и через улицу Ленина поедут обратно. Проехать там нельзя будет с 12:00 до 14:00. Также будет закрыта парковка возле ТЦ «Рентал» с 08:00 до 13:00.

Движение всех автомобилей будет прекращено на дорогах по следующим улицам:

  • Республики — на участке от ул. Челюскинцев до ул. Ямской;
  • Ямская — на участке от ул. Республики до ул. Казанской;
  • Казанская — от ул. Ямской до ул. Луначарского;
  • Луначарского — от ул. Казанской до ул. Республики;
  • Володарского — от ул. Семакова до ул. Республики (в период с 15:00 29.07 до 13:00 30.07);
  • Береговая — на участке от ул. Ангарской до ул. Поперечной;
  • Ангарская — от ул. Береговой до ул. Большой Заречной;
  • Щербакова — от ул. Береговой до ул. Большой Заречной;
  • Красноармейская — на участке от ул. Береговой до ул. Большой Заречной;
  • Поперечная — от ул. Береговой до ул. Большой Заречной (в период с 08:00 29.07 до 03:00 30.07);
  • Володарского — на участке от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной (в период с 08:00 до 21:00 29.07.2023);
  • Механическая — на участке от дома № 31 до ул. Максима Горького (в период с 06:00 29.07 до 03:00 30.07).

Также по улице Республике закроют четыре парковки. Располагаются они по следующим адресам:

  • В районе Никольского моста с 18:00 28.07 до 03:00 30.07;
  • В районе площади 400-летия Тюмени (подземная парковка) в период с 20:00 28.07 до 03:00 30.07;
  • В районе Тюменского технопарка в период с 07:00 до 18:00 29.07;
  • В районе улицы Республики, 129, в период с 08:00 29.07 до 03:00 30.07.
    Приблизительный маршрут «Парада красных машин»
    Приблизительный маршрут «Парада красных машин»
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    Фото: пресс-служба мэрии Тюмени

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В Тюмени 29 июля ограничат или закроют для проезда автомобилей несколько улиц в центральной части города. Также будут закрыты несколько парковок. Такое решение связано с празднованием Дня города, о чем рассказали в пресс-службе мэрии Тюмени. «На время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 437-й годовщине образования Тюмени, планируется временное ограничение и прекращение движения на автомобильных дорогах города», — указано на сайте администрации. Там также привели полный список перекрытий. Ограничения связаны с маршрутом колонны «Парада красных машин», которая пройдет по центру Тюмени от Технопарка по улице Республики вдоль до улицы Челюскинцев, где машины развернутся и через улицу Ленина поедут обратно. Проехать там нельзя будет с 12:00 до 14:00. Также будет закрыта парковка возле ТЦ «Рентал» с 08:00 до 13:00. Движение всех автомобилей будет прекращено на дорогах по следующим улицам: Также по улице Республике закроют четыре парковки. Располагаются они по следующим адресам:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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