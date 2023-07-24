В Тюмени 29 июля ограничат или закроют для проезда автомобилей несколько улиц в центральной части города. Также будут закрыты несколько парковок. Такое решение связано с празднованием Дня города, о чем рассказали в пресс-службе мэрии Тюмени.
«На время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 437-й годовщине образования Тюмени, планируется временное ограничение и прекращение движения на автомобильных дорогах города», — указано на сайте администрации. Там также привели полный список перекрытий.
Ограничения связаны с маршрутом колонны «Парада красных машин», которая пройдет по центру Тюмени от Технопарка по улице Республики вдоль до улицы Челюскинцев, где машины развернутся и через улицу Ленина поедут обратно. Проехать там нельзя будет с 12:00 до 14:00. Также будет закрыта парковка возле ТЦ «Рентал» с 08:00 до 13:00.
Движение всех автомобилей будет прекращено на дорогах по следующим улицам:
- Республики — на участке от ул. Челюскинцев до ул. Ямской;
- Ямская — на участке от ул. Республики до ул. Казанской;
- Казанская — от ул. Ямской до ул. Луначарского;
- Луначарского — от ул. Казанской до ул. Республики;
- Володарского — от ул. Семакова до ул. Республики (в период с 15:00 29.07 до 13:00 30.07);
- Береговая — на участке от ул. Ангарской до ул. Поперечной;
- Ангарская — от ул. Береговой до ул. Большой Заречной;
- Щербакова — от ул. Береговой до ул. Большой Заречной;
- Красноармейская — на участке от ул. Береговой до ул. Большой Заречной;
- Поперечная — от ул. Береговой до ул. Большой Заречной (в период с 08:00 29.07 до 03:00 30.07);
- Володарского — на участке от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной (в период с 08:00 до 21:00 29.07.2023);
- Механическая — на участке от дома № 31 до ул. Максима Горького (в период с 06:00 29.07 до 03:00 30.07).
Также по улице Республике закроют четыре парковки. Располагаются они по следующим адресам:
- В районе Никольского моста с 18:00 28.07 до 03:00 30.07;
- В районе площади 400-летия Тюмени (подземная парковка) в период с 20:00 28.07 до 03:00 30.07;
- В районе Тюменского технопарка в период с 07:00 до 18:00 29.07;
- В районе улицы Республики, 129, в период с 08:00 29.07 до 03:00 30.07. Приблизительный маршрут «Парада красных машин»1/3
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