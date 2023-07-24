В Тюмени на День города закроют ряд улиц и парковок

Маршрут будет ограничен в том числе и из-за «Парада красных машин» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени 29 июля ограничат или закроют для проезда автомобилей несколько улиц в центральной части города. Также будут закрыты несколько парковок. Такое решение связано с празднованием Дня города, о чем рассказали в пресс-службе мэрии Тюмени.

«На время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 437-й годовщине образования Тюмени, планируется временное ограничение и прекращение движения на автомобильных дорогах города», — указано на сайте администрации. Там также привели полный список перекрытий.

Ограничения связаны с маршрутом колонны «Парада красных машин», которая пройдет по центру Тюмени от Технопарка по улице Республики вдоль до улицы Челюскинцев, где машины развернутся и через улицу Ленина поедут обратно. Проехать там нельзя будет с 12:00 до 14:00. Также будет закрыта парковка возле ТЦ «Рентал» с 08:00 до 13:00.

Движение всех автомобилей будет прекращено на дорогах по следующим улицам:

Республики — на участке от ул. Челюскинцев до ул. Ямской;

Ямская — на участке от ул. Республики до ул. Казанской;

Казанская — от ул. Ямской до ул. Луначарского;

Луначарского — от ул. Казанской до ул. Республики;

Володарского — от ул. Семакова до ул. Республики (в период с 15:00 29.07 до 13:00 30.07);

Береговая — на участке от ул. Ангарской до ул. Поперечной;

Ангарская — от ул. Береговой до ул. Большой Заречной;

Щербакова — от ул. Береговой до ул. Большой Заречной;

Красноармейская — на участке от ул. Береговой до ул. Большой Заречной;

Поперечная — от ул. Береговой до ул. Большой Заречной (в период с 08:00 29.07 до 03:00 30.07);

Володарского — на участке от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной (в период с 08:00 до 21:00 29.07.2023);

Механическая — на участке от дома № 31 до ул. Максима Горького (в период с 06:00 29.07 до 03:00 30.07).

Также по улице Республике закроют четыре парковки. Располагаются они по следующим адресам: