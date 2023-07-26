Одним из главных мероприятий станет турнир по ММА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для тюменцев ко Дню города проведут семь крупных спортивных мероприятий, а в части из них можно будет и поучаствовать лично. URA.RU собрало список площадок, где тюменцев ждут в ближайшие выходные

Стать частью спортивного мероприятия можно будет в «Тюменском полумарафоне», который стартует от Центральной площади в 8:00 30 июля. Массовый забег по улицам города разделится на следующие дистанции: 500 метров, 1 километр, 5 км, 10 км и классический полумарафон на 21,1 км. За день до этого, 29 июля в эко-парке «Затюменский» пройдет спортивный забег на 5 км. Старт и финиш организован в районе здания по улице Оловянникова, 18. Начало мероприятия в 8:30. При этом мероприятие проводится весь год каждую субботу, а за последние 4,5 года прошло уже 187 стартов.

На набережной реки Туры 29 июля развернутся сразу четыре фестиваля. Возле моста Влюбленных в 9:00 начнется «Тюмень — территория силы», где пройдет конкурс фитнес-инструкторов. После этого там пройдет воркаут тренировка с интерактивной программой. Ближе к 15:00 начнутся турниры по силовому экстриму и бодибилдингу. Рядом с Конторой пароходства 29 и 30 июля с 9:00 стартует ежегодный турнир West Siberian Championship, где у участников проверят уровень подготовки и устроят соревнование атлетов.

Также возле моста пройдет шоу-фестиваль «МОРЕmore», где откроют три спортивные площадки по чирлидингу, тамблингу и батуту. На каждой из них тюменцев ждет шоу с лучшими местными спортсменами в каждом из направлений. На правом берегу Туры пройдет фестиваль «Уличная классика», направленный на экшн-спорт и развитие уличной культуры. В развлекательную программу там включены: чирлидинг, скалолазание, баскетбол 2 на 2, панна, футбольный фристайл, скейтбординг, фристайл шоу и деловая программа.

Крупнейшим мероприятием станет международный турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 16, который проведут в преддверии Дня города, 28 июля. Как ранее сообщало URA.RU, хедлайнерами на ринге станут известный тюменский боец Алексей Кунченко и дагестанец Шамиль Мусаев. Также на ринге сойдутся и другие известные спортсмены, среди которых Артур Зайнуков, представляющий школу Хабиба Нурмагомедова.