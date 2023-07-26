Праздничная программа пройдет по всем частям города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени 437 годовщину со дня образования города отпразднуют множеством мероприятий, среди которых не мало отведено под развлечение детей. URA.RU подготовило афишу по локациям, где для юных тюменцев будет устроен праздник.

В центральной части города 29 июля организуют сразу пять различных площадок, где детям и взрослым найдут развлечение. Раньше всех начнет работу локация «Город детства, крылатые качели», которая откроется в 10 утра на площади возле здания администрации Тюмени. На локации будет представлено более 20 площадок, среди которых дефиле детской школьной одежды, мастер-классы, фестиваль «Парад колясок», шоу мыльных пузырей и настольные игры.

В это же время можно заглянуть на городской фестиваль «Пикник книг», где кроме ярмарки книг будут мастер-классы для детей, а также квизы и игры. Искать интересную локацию стоит на Площади Солнца, Сквере сибирских кошек и площадке возле улицы Первомайской, 14. В сквере Владислава Крапивина с 12:00 развернется фестиваль детского творчества, посвященный одноименному писателю. Здесь, по тематике его творчества откроются и пройдут мастерские, игротеки, настольные игры и игровые программы.

Интерактивные площадки будут представлены на Площади 400-летия Тюмени и Цветном Бульваре. На первой локации пройдет праздничная программа «Тюмень-это наш дом!». Там в Арт-пространстве пройдут выставки и мастер-классы. На второй откроется народное гулянье «Тюмень мастеровая», где можно будет себя попробовать в различных активностях которые потребуют от участников ловкости, быстроты и смекалки.

Помимо точек интереса в центре города, в отдельных районах тоже пройдут мероприятия для детей. Так, в Сквере депутатов с 14:00 начнется программа «Дружный город». На площадке организуют множество интерактивных развлечений, в том числе детские игры, кинопоказы и другие занятия.

С 12:00 в сквере Льва Ровнина пройдет два мероприятия, сначала будет «Парад талантов», где выступят юные артисты, а в перерывах будут аниматоры с веселыми и подвижными играми. После этого с 15:00 начнется «Тюменская лаборатория Детского Счастья!», где будут конкурсно-игровые площадки, площадки с мастер-классами по декоративно-прикладному искусству и рисованию.

На бульваре Анатолия Косухина с 18:00 до 20:00 будет крио-шоу и шоу мыльных пузырей. Также детей зовут в спортивно-развлекательную зону, где можно будет поучаствовать в гонках на самокатах, пройти полосу препятствий и посоревноваться в меткости.