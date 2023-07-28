Депутат Госдумы поздравил Тюмень и ее жителей с праздником

Депутат Госдумы Квитка поздравил тюменцев с Днем города

29 июля 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Квитка назвал Тюмень городом, где создаются все условия для комфортной жизни людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка поздравил Тюмень и ее жителей с Днем города и назвал столицу региона одной из самых динамично развивающихся в стране. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Уважаемые земляки, поздравляю вас с 437-летием со дня основания Тюмени! Сегодня областная столица является одной из самых динамично развивающихся в стране, где создаются все условия для комфортной жизни людей. Желаю Тюмени дальнейшего процветания, жителям и гостям города — добра и счастья», — поделился Квитка в своем telegram-канале. Депутат отметил, что с каждым годом Тюмень наращивает свой социально-экономический и культурный потенциал, при этом сохраняет систему эффективного управления. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона рассказал, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России.

Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка поздравил Тюмень и ее жителей с Днем города и назвал столицу региона одной из самых динамично развивающихся в стране. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Уважаемые земляки, поздравляю вас с 437-летием со дня основания Тюмени! Сегодня областная столица является одной из самых динамично развивающихся в стране, где создаются все условия для комфортной жизни людей. Желаю Тюмени дальнейшего процветания, жителям и гостям города — добра и счастья», — поделился Квитка в своем telegram-канале. Депутат отметил, что с каждым годом Тюмень наращивает свой социально-экономический и культурный потенциал, при этом сохраняет систему эффективного управления. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона рассказал, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России.