28 июля 2023

Депутат Госдумы поздравил Тюмень и ее жителей с праздником

Депутат Госдумы Квитка поздравил тюменцев с Днем города
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета межрегионального общественного движения «В защиту человека труда». Челябинск, квитка иван
Квитка назвал Тюмень городом, где создаются все условия для комфортной жизни людей Фото:

Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка поздравил Тюмень и ее жителей с Днем города и назвал столицу региона одной из самых динамично развивающихся в стране. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«Уважаемые земляки, поздравляю вас с 437-летием со дня основания Тюмени! Сегодня областная столица является одной из самых динамично развивающихся в стране, где создаются все условия для комфортной жизни людей. Желаю Тюмени дальнейшего процветания, жителям и гостям города — добра и счастья», — поделился Квитка в своем telegram-канале. Депутат отметил, что с каждым годом Тюмень наращивает свой социально-экономический и культурный потенциал, при этом сохраняет систему эффективного управления.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона рассказал, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России.

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Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка поздравил Тюмень и ее жителей с Днем города и назвал столицу региона одной из самых динамично развивающихся в стране. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Уважаемые земляки, поздравляю вас с 437-летием со дня основания Тюмени! Сегодня областная столица является одной из самых динамично развивающихся в стране, где создаются все условия для комфортной жизни людей. Желаю Тюмени дальнейшего процветания, жителям и гостям города — добра и счастья», — поделился Квитка в своем telegram-канале. Депутат отметил, что с каждым годом Тюмень наращивает свой социально-экономический и культурный потенциал, при этом сохраняет систему эффективного управления. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей областной столицы с Днем города. Глава региона рассказал, что Тюмень задает тренды и входит в топ лучших городов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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